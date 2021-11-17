Военный политолог назвал главную особенность ракеты, которой могли сбить советский спутник

Российские военные 15 ноября успешно уничтожили на орбите советский спутник "Целина-Д". Из-за угрозы столкновения образовавшихся обломков с МКС весь экипаж станции временно укрывался на кораблях "Союз" и Crew Dragon – 3. Испытания противоспутниковой ракеты вызвали волну критики со стороны США. Рассказываем, зачем Россия сбила космический аппарат и как на это отреагировали космические державы.



Испытания ракеты

15 ноября российские военные ликвидировали на орбите недействующий советский спутник "Целина-Д" в рамках космических испытаний.





Сергей Шойгу министр обороны Российской Федерации Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник.

Сергей Шойгу добавил, что образовавшиеся обломки не несут никакой угрозы для космической деятельности. В доказательство Минобороны распространило видео, на котором смоделировало траекторию движения обломков разрушенного спутника и орбиту Международной космической станции (МКС).

Космический мусор и станция двигаются по орбитам с разным наклонением в различных плоскостях, следует из видеоролика. К тому же обломки уничтоженного спутника находятся на 40–60 километров выше МКС, отметили в военном ведомстве.



"Целина-Д" – военный спутник, который запустили 16 сентября 1982 года с космодрома Плесецк. Работал на высоте около 500 километров для ведения радиоэлектронной разведки. К моменту уничтожения был выведен из эксплуатации.



Несмотря на уверения в безопасности испытаний, экипаж МКС в полном составе перешел в космические корабли "Союз" и Crew Dragon и задраил все люки в ожидании столкновения с космическим мусором, сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Спустя некоторое время стало известно, что мусор дважды пролетел мимо МКС и столкновения удалось избежать.

Сейчас на станции работают семь членов экипажей 65-й и 66-й экспедиций. Российские космонавты – Петр Дубов и Антон Шкаплеров, а также астронавты NASA Томас Маршберн, Марк Ванде Хай, Раджа Джон Вурпутур Чари, Кейла Джейн Сакс Бэррон и астронавт ESA Матиас Йозеф Маурер.

В "Роскосмосе" заявили, что российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве продолжает контролировать обстановку.





пресс-служба "Роскосмоса" Для нас главным приоритетом было и остается обеспечение безусловной безопасности экипажа.

Экипаж МКС предупредили об угрозе столкновения с космическим мусором

Реакция США

США остро отреагировали на российские испытания противоспутниковой ракеты. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс назвал их "безрассудными". Он подчеркнул, что уничтожение спутника привело к появлению множества обломков космического мусора, которые несут угрозу для всего мира.

"США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России", – добавил представитель Госдепа.

Глава NASA Билл Нельсон также возмутился испытаниями противоспутникового оружия, которые провела Россия.





Билл Нельсон директор NASA Я, как и госсекретарь Блинкен, возмущен этим безответственным и дестабилизирующим поступком.

По словам Нельсона, из-за космического инцидента под угрозой наравне с МКС оказалась китайская орбитальная станция с экипажем. В NASA подсчитали, что после уничтожения "Целины-Д" образовалось 1 500 обломков, которые можно отслеживать.

В Пентагоне также прокомментировали проведенные Россией испытания. Там выразили мнение, что разрабатываемое РФ оружие несет угрозу США и другим космическим державам. Кроме того, официальный представитель военного ведомства Джон Кирби отметил, что американская сторона поддерживает разработку всеобщих норм при освоении космического пространства.



Приглашение за стол переговоров

Официально не сообщается, какую систему испытали российские военные, сбив спутник на орбите. Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с Москвой 24 предположил, что могли задействовать новый российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" производства концерна ВКО "Алмаз-Антей".



в космос. – Прим. ред. ) гиперзвуковая зенитная ракета.

Александр Михайлов директор Бюро военно-политического анализа Особенность этой системы в ее мобильности, а также в том, что поражающий боеприпас выводит () гиперзвуковая зенитная ракета.

"Мобильная пусковая установка перемещается по земле, в ней находится зенитная ракета. Установку можно перезарядить, и она готова стрелять по другим спутникам. А раньше для этого нужны были стартовые столы для космических ракет либо запускать шахтные межконтинентальные ракеты", – сказал Михайлов.

До России спутники на орбите уже сбивали США, Китай, Индия, отметил политолог. По его словам, в подобных случаях использовались полноценные межконтинентальные баллистические ракеты.

Своими действиями Россия приглашает США за стол переговоров по вопросу размещения оружия в космосе, полагает эксперт. Дело в том, что Пентагон активно испытывает в космосе новейшие вооружения, в частности многоразовый беспилотный космический корабль X-37, отметил военный политолог.

"Мы столкнулись с угрозой вывода оружия американцами в космос. X-37 уже провел 4–5 миссий. По данным военного руководства России, этот аппарат способен выводить любые типы вооружений на орбиту, в том числе ядерные боеприпасы", – добавил Михайлов.



Видео: пресс-служба Минобороны России

Учитывая, что бюджет Пентагона кратно превышает бюджет Минобороны России, Москве будет сложно поддерживать военную гонку в космосе, отмечает специалист. Россия неоднократно с середины 2010-х годов предлагает США подписать договор о запрете вывода оружия в космос, напомнил Михайлов.

"Пока что действует только запрет на вывод ядерного оружия в космос. Большой многосторонний договор о запрете на вывод оружия в космос американцы не хотят подписывать. Потому что они уже испытывают оружие в космосе", – подчеркнул Михайлов.





Александр Михайлов директор Бюро военно-политического анализа Теперь перед США встает дилемма, стоит ли вкладывать миллиарды в развитие орбитальных шаттлов, которые будут выводить оружие на орбиту, либо сесть за стол переговоров с русскими и подписать договор о запрете вывода оружия в космос.

По его словам, испытания противоспутниковой системы попали в цель не только в буквальном, но и в переносном смысле. Это стало очевидно после острой реакции со стороны представителей военного и дипломатического ведомств США.

