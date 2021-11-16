Обломки спутника "Целина-Д" не угрожают МКС – Минобороны РФ

20:36
Фото: NASA/Roscosmos
Фрагменты спутника "Целина-Д" не угрожают Международной космической станции, так как она находится на 40–60 километров ниже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Движение сопровождаемых и вновь обнаруженных космических объектов с действующими космическими аппаратами и МКС, основываясь на реальных данных, смоделировали специалисты МО РФ с использованием программного комплекса визуализации обстановки в космическом пространстве.
Так, согласно полученным данным, объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40–60 километров, говорится в сообщении.
Уточняется, что по каждому вновь образованному объекту отечественная система контроля космического пространства проводит непрерывный повитковый контроль с прогнозированием ситуации.
"С момента возникновения фрагменты бывшего спутника никакой угрозы для МКС не представляют. Заявления о якобы существовавших рисках для МКС не соответствуют действительности", – отметили в ведомстве.
Ранее Минобороны России успешно провело испытание по поражению недействующего российского космического аппарата "Целина-Д".
В министерстве отметили, что новая стратегия по космосу США нацелена на создание комплексного военного преимущества. Поэтому российское военное ведомство планово укрепляет обороноспособность.
"Слово дня": "ювелирно"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: