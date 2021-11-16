Обломки спутника "Целина-Д" не угрожают МКС – Минобороны РФ

Фото: NASA/Roscosmos

Фрагменты спутника "Целина-Д" не угрожают Международной космической станции, так как она находится на 40–60 километров ниже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Движение сопровождаемых и вновь обнаруженных космических объектов с действующими космическими аппаратами и МКС, основываясь на реальных данных, смоделировали специалисты МО РФ с использованием программного комплекса визуализации обстановки в космическом пространстве.

Так, согласно полученным данным, объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40–60 километров, говорится в сообщении.

Уточняется, что по каждому вновь образованному объекту отечественная система контроля космического пространства проводит непрерывный повитковый контроль с прогнозированием ситуации.

"С момента возникновения фрагменты бывшего спутника никакой угрозы для МКС не представляют. Заявления о якобы существовавших рисках для МКС не соответствуют действительности", – отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны России успешно провело испытание по поражению недействующего российского космического аппарата "Целина-Д".

В министерстве отметили, что новая стратегия по космосу США нацелена на создание комплексного военного преимущества. Поэтому российское военное ведомство планово укрепляет обороноспособность.

