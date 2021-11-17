Глава NASA сообщил Рогозину об опасности для экипажа МКС

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Экипаж Международной космической станции продолжает оставаться в опасности после российских испытаний противоспутниковой системы, считает глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Как заявил Нельсон, своими опасениями он поделился с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.
"Критически важно, чтобы мы обеспечили безопасность наших людей и объектов в космосе – сейчас и в будущем", – подчеркнул глава NASA.
Ранее Нельсон выразил возмущение испытаниями противоспутникового оружия, которые провела Россия.
По мнению главы NASA, действия российской стороны поставили под угрозу Международную космическую станцию и ее экипаж. Нельсон отдельно отметил, что на борту МКС находились и российские космонавты.
Во вторник, 16 ноября, Минобороны России сообщило об успешно проведенном испытании по поражению недействующего российского космического аппарата "Целина-Д".
В министерстве отметили, что новая стратегия по космосу США нацелена на создание комплексного военного преимущества. Поэтому российское военное ведомство планово укрепляет обороноспособность.
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