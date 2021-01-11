Эксперты оценили, подорожают ли сигареты в РФ из-за новых требований для них

В России начали подготовку новых требований к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими. Предполагается, что это поможет сократить количество пожаров из-за неосторожного курения. Разбираемся, действительно ли нововведение будет полезным и могут ли подорожать из-за него сигареты.
Потухнет сама
МЧС России и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, по которому они должны быть самозатухающими. Соответствующий документ может вступить в силу через два года, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Подобная практика уже получила широкое распространение в Европе. Также такие сигареты использовались во времена СССР, тогда пожары от них случались редко, добавил Еникеев. На данный момент в производстве применяют селитрованную бумагу, которая хорошо горит.
По словам Еникеева, большое количество пожаров в России происходит по причине неосторожного курения, в том числе в состоянии опьянения. Когда непотушенная сигарета падает на какую-либо поверхность, при этом температура в зоне соприкосновения достигает 450 градусов, это приводит к возгораниям.
Ранее Владимир Путин подписал федеральный закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Ее будет определять правительство России. Уточняется, что продавать табак будут по максимальным розничным ценам и они не могут быть ниже установленного минимума.
Такой подход должен избавить потребителей от контрабандной и некачественной продукции, позволит избежать необоснованного занижения цен на рынке и повысит доходы государства.
Заплатить за безопасность
Президент Российского сигарного союза, исполнительный директор общественной организации "Движение за права курильщиков" Андрей Лоскутов в интервью Москве 24 высказал мнение, что введение новых требований к сигаретам отразится на их итоговой стоимости и здоровье потребителей.
Вместе с тем эксперт напомнил, что выпускать самозатухающие сигареты предлагалось и ранее, но инициатива встретила сопротивление со стороны курильщиков и производителей по разным причинам.
"Производители говорят, что такой бумаги в России нет, она выпускается только за рубежом, это значит, что мы должны будем закупать эту бумагу, платить и развивать не собственную экономику, а промышленность других стран и бюджеты других стран", – пояснил Лоскутов.
Потребителей же, по словам эксперта, беспокоит вопрос, как использование таких сигарет скажется на здоровье. Лоскутов объяснил, что в процессе курения, затягиваясь, человек прилагает некоторые усилия. "Чем тяжелее тяга в сигарете, тем больше усилий мы прилагаем к тому, чтобы эту тягу преодолеть, и тем глубже попадают в наши легкие продукты горения, дым", – добавил специалист.
В связи с этим специалист призвал инициаторов нововведения обсуждать вопрос открыто с теми, кого он касается. Эксперт табачного рынка Вадим Желнин также уверен, что новая мера не только приведет к увеличению стоимости сигарет, но и сыграет на руку нелегальному рынку. Об этом он заявил в беседе с Москвой 24.
"Сегодня основная проблема табачного рынка – постоянный и устойчивый рост нелегальной продукции, потому что легальная продукция становится слишком дорогой для многих потребителей, они сами ищут нелегальные более дешевые сигареты", – сказал специалист.
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин счел оправданной проработку новых стандартов для сигарет. Он подчеркнул, что такой подход позволит сократить число пожаров.
Поддержал обсуждаемое нововведение и председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин. По его словам, одна из самых распространенных причин пожаров в жилом секторе – это как раз курение. Причем зачастую гибнет не только курильщик, но и его близкие. Гринин добавил, что если предложение поспособствует снижению рисков пожара, то его уже можно будет считать полезным.