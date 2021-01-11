Эксперты оценили, подорожают ли сигареты в РФ из-за новых требований для них

В России начали подготовку новых требований к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими. Предполагается, что это поможет сократить количество пожаров из-за неосторожного курения. Разбираемся, действительно ли нововведение будет полезным и могут ли подорожать из-за него сигареты.



Потухнет сама

МЧС России и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, по которому они должны быть самозатухающими. Соответствующий документ может вступить в силу через два года, рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.





Ринат Еникеев директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению.

Подобная практика уже получила широкое распространение в Европе. Также такие сигареты использовались во времена СССР, тогда пожары от них случались редко, добавил Еникеев. На данный момент в производстве применяют селитрованную бумагу, которая хорошо горит.

По словам Еникеева, большое количество пожаров в России происходит по причине неосторожного курения, в том числе в состоянии опьянения. Когда непотушенная сигарета падает на какую-либо поверхность, при этом температура в зоне соприкосновения достигает 450 градусов, это приводит к возгораниям.

Ранее Владимир Путин подписал федеральный закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Ее будет определять правительство России. Уточняется, что продавать табак будут по максимальным розничным ценам и они не могут быть ниже установленного минимума.

Такой подход должен избавить потребителей от контрабандной и некачественной продукции, позволит избежать необоснованного занижения цен на рынке и повысит доходы государства.



Заплатить за безопасность

Президент Российского сигарного союза, исполнительный директор общественной организации "Движение за права курильщиков" Андрей Лоскутов в интервью Москве 24 высказал мнение, что введение новых требований к сигаретам отразится на их итоговой стоимости и здоровье потребителей.

Вместе с тем эксперт напомнил, что выпускать самозатухающие сигареты предлагалось и ранее, но инициатива встретила сопротивление со стороны курильщиков и производителей по разным причинам.

"Производители говорят, что такой бумаги в России нет, она выпускается только за рубежом, это значит, что мы должны будем закупать эту бумагу, платить и развивать не собственную экономику, а промышленность других стран и бюджеты других стран", – пояснил Лоскутов.

Потребителей же, по словам эксперта, беспокоит вопрос, как использование таких сигарет скажется на здоровье. Лоскутов объяснил, что в процессе курения, затягиваясь, человек прилагает некоторые усилия. "Чем тяжелее тяга в сигарете, тем больше усилий мы прилагаем к тому, чтобы эту тягу преодолеть, и тем глубже попадают в наши легкие продукты горения, дым", – добавил специалист.





Андрей Лоскутов исполнительный директор общественной организации "Движение за права курильщиков" То есть если затрудняется тяга сигарет из-за того, что нужно будет преодолевать какое-то препятствие, которое, в случае чего, должно загасить горение, то мы будем затягивать дым гораздо глубже в свои легкие, именно туда, где вентиляция происходит хуже всего... И к медицине мы так будем обращаться в несколько раз чаще, чем сейчас.

В связи с этим специалист призвал инициаторов нововведения обсуждать вопрос открыто с теми, кого он касается. Эксперт табачного рынка Вадим Желнин также уверен, что новая мера не только приведет к увеличению стоимости сигарет, но и сыграет на руку нелегальному рынку. Об этом он заявил в беседе с Москвой 24.

"Сегодня основная проблема табачного рынка – постоянный и устойчивый рост нелегальной продукции, потому что легальная продукция становится слишком дорогой для многих потребителей, они сами ищут нелегальные более дешевые сигареты", – сказал специалист.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин счел оправданной проработку новых стандартов для сигарет. Он подчеркнул, что такой подход позволит сократить число пожаров.





Николай Говорин зампред комитета Госдумы по охране здоровья Мне лично известны конкретные ситуации, когда сгорали целые семьи в Сибири в деревянных домах… Поэтому все меры, которые будут снижать подобного рода риски, оправданны.

Поддержал обсуждаемое нововведение и председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин. По его словам, одна из самых распространенных причин пожаров в жилом секторе – это как раз курение. Причем зачастую гибнет не только курильщик, но и его близкие. Гринин добавил, что если предложение поспособствует снижению рисков пожара, то его уже можно будет считать полезным.