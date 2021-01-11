В Госдуме прокомментировали разработку стандарта для самозатухающих сигарет

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Проработка новых стандартов для сигарет, согласно которым они должны стать самозатухающими, является оправданной, поскольку они позволят сократить количество пожаров и несчастных случаев, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Об этом сообщает RT.
Он подчеркнул, что правоприменительная практика наглядно демонстрирует, что курение не только вредит здоровью, но и очень часто приводит к трагедиям.
"Мы это хорошо знаем по взаимодействию с правоохранительными органами, когда несчастные случаи возникают, когда человек находится в нетрезвом состоянии, курит сидя, заснул: это часто является причиной пожаров. Мне лично известны конкретные ситуации, когда сгорали целые семьи в Сибири в деревянных домах… Поэтому все меры, которые будут снижать подобного рода риски, оправданны", – сказал депутат.
Однако, при всех очевидных плюсах у такой инициативы появится множество противников, в частности, среди производителей табачной продукции, отметил Говорин.
"Но мы должны ориентироваться на снижение уровня и числа всякого рода несчастных случаев, связанных с табакокурением. Поэтому я лично абсолютно поддерживаю подобного рода инициативу", – заявил он.
Как сообщалось, МЧС совместно с министерством здравоохранения готовит новые требования к сигаретам в России. Согласно новому требованию, сигареты должны стать самозатухающими. Для этого в в сигаретную бумагу будет вставляться специальное приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению.
В России появятся новые требования к сигаретам
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