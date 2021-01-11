Общественники поддержали проработку нормы о самозатухающих сигаретах

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Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин поддержал инициативу о введении нового требования к сигаретам о самозатухании, передает RT.

"Если это технически возможно, то в принципе, это, конечно, инициатива полезная. Потому что действительно несчастные случаи бывают, их достаточно немало, одна из распространенных причин пожаров в жилом секторе – это как раз курение", – отметил Гринин.

Он подчеркнул, что неосторожное обращение с сигаретами приводит зачастую к гибели не только курильщика, но и ближайших людей. По его мнению, если данная инициатива способна снизить риски возникновения пожаров из-за сигарет, то ее уже можно будет считать полезной.

Ранее сообщалось, что МЧС совместно с министерством здравоохранения готовят новые требования к сигаретам в России, согласно которым они должны стать самозатухающими. Для этого в сигаретную бумагу будет вставляться специальное приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению.