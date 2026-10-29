Рэпер Ганвест рассказал, что Сердюков тратит заработанные деньги на Бородину

Рэпер Ганвест рассказал о дружбе с Николаем Сердюковым и поделился, что тот приносит деньги в семью и весь заработок может потратить на супругу Ксению Бородину. Хейт в адрес блогера музыкант назвал "чепухой". Подробности – в материале Москвы 24.

"Хейтеры чепуху накидывают"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/borodylia; kolya_serdiukov

Рэпер Ганвест (настоящее имя – Руслан Гоминов) во время пресс-завтрака с участниками шоу "Три Острова" рассказал, что подружился с блогером Николаем Сердюковым. Их общение продолжилось и за пределами съемочной площадки.

"Коля – мощный тип, один из тех, с кем мы прям очень сильно сдружились. И вот сейчас мы тоже после проекта дружим. И вот познакомились как раз‑таки с Ксенией, были у них дома, поужинали", – рассказал музыкант.

Рэпер отметил, что в социальных сетях Николая критикуют незаслуженно. По словам Ганвеста, хейтят и называют альфонсом Сердюкова только завистники.





Ганвест рэпер Хейтеры, да, чепуху накидывают. На самом деле он искренне, по‑настоящему любит Ксению, он сам зарабатывает, он сам, наоборот, приносит деньги, обеспечивает, и даже заработанные деньги с проекта он полностью потратит на нужды Ксении.

Например, Сердюков рассказал Ганвесту, что планирует сменить резину на автомобиле супруги на зимнюю, а также "что-то ей купить".

Подписчики Бородиной практически сразу после начала ее отношений с Сердюковым начали называть его альфонсом, тогда же появились и шутки в духе "удачно вышел замуж". Пользователи отмечали, что Николай легко принимал дорогостоящие подарки от телеведущей и якобы часто путешествует за ее счет.

Сама Бородина не раз отвечала на эти претензии. Например в июне 2026 года она подчеркнула, что финансовое положение избранника не влияет на их отношения, для нее важнее забота, поддержка и любовь. Телеведущая указала, что до отношений с Николаем в ее жизни никогда не было столько внимания и тепла. Также она ценит то, что супруг делает ее счастливой, не "строит из себя мачо" и не устраивает разборки с подписчиками.





Ксения Бородина телеведущая Когда он развелся, то без грязи и выяснений ушел, оставив квартиру своему ребенку. Уехал на машине с одним чемоданом! Это легко – начинать все сначала?! Нет, не легко! <…> Да, я, его жена, зарабатываю больше – и что?! Это ничего не меняет, а только двигает вперед!

Также Ксения добавила, что негативные высказывания ее не задевают, так как это лишь "выдумки вонючие и ярлыки", которые развешивают "неудовлетворенные по жизни люди".

Суд с Вероникой Степановой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kolya_serdiukov; veronik20011

В конце сентября 2026 года Ксения Бородина и Николай Сердюков также подали иск против блогера и психолога Вероники Степановой: им не понравился субъективный разбор их пары. Супруги потребовали от Степановой компенсации и удаления спорных материалов.

Речь идет о ролике, в котором блогер охарактеризовала Сердюкова как "приспособленца". Степанова назвала союз Ксении и Николая неравным, а также высказалась об образовании Бородиной, отметив, что для получения квалификации психолога (телеведущая окончила факультет психологии в МГУ им. М. В. Ломоносова в 2024 году) нужно прикладывать больше усилий.

По мнению истцов, такие высказывания унижают их честь и достоинство, формируют негативное мнение и причиняют моральный вред. Бородина потребовала от Степановой 3 миллиона рублей компенсации морального вреда и еще 3 миллиона за нарушение авторских прав – Степанова использовала товарный знак "Ксения Бородина" и фрагменты телепередач. В свою очередь Сердюков попросил взыскать с блогера 1,5 миллиона.

Адвокат супругов Оксана Михельсон в интервью PEOPLETALK рассказала: пару удивляет, что Степанова продолжила распространять сомнительные материалы о них даже после обращения в суд.

"Если говорить о моем личном впечатлении, я допускаю, что упоминание медийных персон может быть способом привлечения внимания аудитории и увеличения охватов. Но утверждать, что именно это является мотивом Степановой, без достоверных подтверждений я не могу", – добавила она.



Интересы Вероники Степановой, проживающей в Мексике, в суде должна представить юрист Екатерина Гордон. В личном блоге она указала на некоторые юридические моменты в иске супругов.





Екатерина Гордон юрист Пара требует компенсацию за слова, которые являются оценочными суждениями, например: "толстая гопница", "базарная баба", "быдло". Их невозможно проверить на соответствие действительности.

Ряд вопросов, по словам Гордон, вызывает и требование о выплате 3 миллионов рублей компенсации за нарушение авторских прав. Как утверждает юрист, одно лишь появление Бородиной в кадре телепередачи еще не говорит о наличии у нее исключительных прав на соответствующие фрагменты.

"Мы считаем этот иск тестом на прочность – не для Бородиной, а для свободы слова", – заявила юрист.

Екатерина отметила, что такая практика в суде может показать, что любая критика или оценочное высказывание в адрес публичного человека может стать причиной для иска.

Знакомство и свадьба

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kolya_serdiukov

Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомились летом 2024 года на проекте "Последний герой. Русский сезон": она вела шоу, а он был одним из участников.

В декабре 2024-го телеведущая сообщила, что выходит замуж за Сердюкова. Церемония бракосочетания состоялась в Барвихе в июне следующего года. После пара отметила роскошную свадьбу.

Для Бородиной это третий брак. От первого мужа, бизнесмена Юрия Будагова, у нее растет дочь Мария, а в союзе с предпринимателем Курбаном Омаровым родилась дочь Теона. У Сердюкова тоже есть дочь – от брака с блогером и моделью Алиной Акиловой.