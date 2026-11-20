Принц Гарри заявил, что готов вновь воевать за Британию, если потребуется. Он также сказал, что Европа осознала "российскую угрозу". При этом экс-руководитель службы охраны британской королевской семьи резко отреагировал на слова герцога Сассекского. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мы воевали последние 10 лет"

Фото: legion-media.com/Alamy/PA Images

Принц Гарри заявил, что готов вновь поступить на военную службу в случае угрозы со стороны России.

"Если меня снова попросят записаться в армию, если возникнет такая необходимость, я на все сто процентов буду служить своей стране", – заявил младший сын короля Карла III.

Он также оценил политическую обстановку в мире: по мнению принца, напряженность между Великобританией и Россией наблюдается уже давно.





Принц Гарри сын короля Карла III Только потому, что в нас не летят беспилотники, пули и ракеты, это не значит, что мы не находимся в состоянии войны. У меня такое чувство, что мы воевали последние 10 лет.

Принц Гарри заявил, что Европа "осознала угрозу" со стороны РФ. Он также призвал не снижать поддержку Украины, а "удвоить" ее.

На слова герцога отреагировал экс-руководитель службы охраны британской королевской семьи Дай Дэвис. Он заявил, что в целом не видит проблемы в желании принца Гарри отправиться на войну, ведь, по его мнению, большинству британцев безразлично, куда конкретно он направится. Однако подобные публичные высказывания ставят Гарри в "очень опасную ситуацию", поэтому он порекомендовал младшему сыну британского монарха воздержаться от таких заявлений.





Дай Дэвис экс-руководитель службы охраны британской королевской семьи Будучи весьма пожилым человеком, с высоты своего 75-летнего жизненного опыта могу посоветовать ему заткнуться.

Он также выразил мнение, что поведение Гарри и его стремление привлекать внимание общественности выглядит незрелым.

В русскоязычном сегменте Сети заявления супруга Меган Маркл и вовсе восприняли с иронией и призвали для начала разобраться с взаимоотношениями в семье.

"Лучше бы со своей женой разобрался", "кринж какой! Куда он там собрался, умора", "а Меган разрешила?", "ой, отдыхай, запасной", "жена настолько мозг вынесла уже?", "у Меган отпросись сначала", "арбалет викингу", "ему так надоело с Меган жить?", "Гарри, ты со своей семьей справиться не можешь", – высказались пользователи.

"Было сделано намеренно"

Фото: legion-media.com/Alamy/PA Images

Резонансное заявление герцог Сассекский произнес во время визита во Львов. На его родине обратили внимание, что поездка Гарри на Украину совпала с визитом его старшего брата принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон в Индию. В частности, журналист Самара Гилл в эфире телеканала News24 предположила, что супруг Меган просто использовал Украину, чтобы попасть в заголовки новостей и перетянуть общественное внимание на себя.

Ее коллега Шарлотта Гриффитс выразила мнение, что со стороны герцога Сассекского это был продуманный шаг.





Шарлотта Гриффитс журналист Причем, что особенно примечательно: поездка на Украину, судя по всему, состоялась в субботу, но информация о ней была придержана до того момента, как 48 часов спустя началась поездка в Мумбаи. Так что это совершенно явно было сделано намеренно.

Она также добавила: Гарри ожидает, что все будут с уважением и особым вниманием относиться к его личному проекту – "Играм непокоренных" (международный турнир бывших и действующих военнослужащих, раненых или ставших инвалидами на службе, проводится по инициативе принца Гарри с 2014 года; во Львов герцог прибыл, чтобы в том числе посетить отбор, по итогам которого будет сформирована сборная для участия в "Играх" в Бирмингеме в 2027-м. – Прим. ред.). Однако он не проявляет уважения к инициативам старшего брата, считает журналист. В частности, принц Уильям прибыл в Индию, чтобы принять участие в церемонии вручения экологической премии Earthshot Prize в Мумбаи, которую он основал в 2020-м. По мнению эксперта, совпадение инфоповодов не ускользнуло от внимания Кейт и Уильяма.

"О, они, безусловно, уже привыкли к подобным выходкам со стороны Гарри, ведь он делает это 5-й год подряд. По какой-то причине он решил, что именно премия Earthshot – это то, что ему хочется подорвать больше всего", – заявила Гриффитс.

Автор книг о королевской семье Роберт Джобсон в интервью изданию The Sun выразил схожую позицию. Он предположил, что совпадение графиков вряд ли является случайным. По его мнению, Сассекским безразличны планы других, ведь они заняты лишь своими собственными.

"Тот факт, что эти международные поездки разделяют всего несколько часов, означает, что они претендуют на одни и те же заголовки в прессе", – высказался эксперт.

"Принц Гарри не выступает от имени Великобритании"

Фото: legion-media.com/Alamy/PA Images

Принц Гарри служил в британской армии с 2005-го по 2015-й, он дважды участвовал в военных операциях в Афганистане, был авиационным наводчиком, а также пилотом и совершал боевые вылеты.

По данным СМИ, Украину он посетил уже четвертый раз с начала 2022 года. Предыдущий визит состоялся в апреле 2026-го, в рамках которого супруг Меган Маркл принял участие в Киевском форуме по безопасности. Во время выступления он назвал себя "другом Украины" и адресовал несколько слов лидеру США Дональду Трампу, призвав его оказать помощь стране.

В свою очередь Трамп с иронией ответил на выступление принца в разговоре с журналистами в Белом доме.





Дональд Трамп президент США Принц Гарри? Как он поживает? А его супруга? Передайте ему, пожалуйста, мои наилучшие пожелания, хорошо? Я знаю лишь то, что принц Гарри не выступает от имени Великобритании – это уж точно. Думаю, что я говорю за Великобританию больше, чем принц Гарри, но я признателен ему за совет.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл сложили с себя официальные полномочия и переехали в США из-за конфликта с королевской семьей в 2020-м. Однако в августе 2026-го они вместе с детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, вернулись на родину. В Букингемском дворце пояснили, что переезд в Великобританию не повлиял на статус Сассекских: они по-прежнему остаются частными лицами, не выполняют официальные функции членов королевской семьи и не могут использовать титулы "Его Королевское Высочество" и "Ее Королевское Высочество".