Власти Южной Кореи решили устроить проверку учеников во время общенационального экзамена. Чтобы понять, все ли сдали телефоны перед тестированием, на гаджеты страны одновременно поступило экстренное оповещение, которое и помогло выявить нарушителей, сообщили СМИ. Насколько такой метод удачен в борьбе со списыванием и нужно ли его применять в России, разбиралась Москва 24.

Неожиданный сигнал

Во время общенационального экзамена CSAT (College Scholastic Ability Test – единый вступительный экзамен в университеты страны, аналог ЕГЭ) в Южной Корее организовали цифровую проверку, чтобы выявить учеников со смартфонами, сообщило агентство Yonhap.

Ровно в 08:30 на все активные мобильные устройства страны пришло экстренное оповещение. Звуковой сигнал продолжался около 10,5 секунды и сработал даже на гаджетах в бесшумном режиме. Идея состояла в том, что пронесенные в аудиторию телефоны громко выдадут своих владельцев. План сработал: таким способом поймали учеников, которые потенциально могли списать.





Чхве Ын Ок заместитель министра образования На данный момент мы обнаружили 22 смартфона в 9 городах и провинциях по всей стране после отправки экстренного СМС-сообщения о стихийном бедствии.

По его словам, учащихся отправят в экзаменационный штаб, чтобы проверить, есть ли у ребят продвинутые устройства, такие как ультракомпактные камеры. В случае обнаружения планируется принять меры.

При этом ранее сообщалось, что местные власти планировали ужесточить контроль на едином экзамене. В частности, очки учащихся хотели проверять на функции ИИ, пуговицы обещали заклеить для борьбы со скрытыми камерами, а телефоны, умные часы и наушники просили сдать до начала испытания. За серьезные нарушения власти пригрозили аннулировать результаты, поставить запрет на прохождение испытаний в течение 10 лет и даже привлечь к уголовной ответственности.

Причиной таких мер стал скандал с 34-летним мужчиной по фамилии Хан, показавшим наивысший результат на экзамене на лицензию налогового консультанта в 2026 году. Испытуемый допустил лишь одну ошибку из 160 вопросов первого тура. Позже мужчина признался, что сфотографировал задания миниатюрной камерой, отправил их нейросети и получил ответы на смартфон, а также использовал тот же метод на экзамене на квалификацию бухгалтера-аудитора, после чего добровольно обратился в полицию.

Использование подсказок на экзаменах все еще остается актуальным и в России. Отечественные пользователи соцсетей даже делятся различными способами списывания. Например, некоторые предлагают делать микрошпаргалки и фиксировать их резинкой, протянутой под одеждой. По словам учеников, это позволит не потерять подсказку и при этом скрыть ее. Актуальным остается и старый способ – использование специальных ручек с выдвижным листком, где можно прописать необходимую информацию для сдачи тестирования.

При этом некоторые ученики даже публикуют подробную карту, за какие парты и места садиться, чтобы списывать было удобнее. А еще в Сети можно наткнуться на лайфхаки, как правильно делать шпаргалки. Ученики отмечают, что выделять нужно только главное, рисовать схемы, таблицы и использовать ассоциации.

Шпаргалки – лучшая подготовка?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России также борются со списыванием. В частности, перед началом государственных экзаменов используют рамки металлоискателей и другое, напомнил в разговоре с Москвой 24 председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков.

"При этом существуют разные мнения, представления и подходы к тому, как нужно проверять детей. Кто-то считает, что стоит еще больше ужесточать процедуру. Но я, например, не большой сторонник этого. За 20 лет работы понял, что борьба со списыванием – ерунда: она приводит не к улучшению качества образования, а к массе конфликтных ситуаций, к вечному противоборству, которое отнимает огромное количество сил как у учащихся, так и у учителей", – объяснил эксперт.

При этом южнокорейский пример обнаружения тех, кто хотел списать, тоже вызвал вопрос у Казакова, поскольку ученик мог иметь при себе телефон, но не факт, что им воспользовался.





Дмитрий Казаков председатель профсоюза "Учитель" Во время проведения ЕГЭ я сам наблюдал, когда детей досконально обыскивают: это не воспитывает в них ничего хорошего. Однако есть и другая сторона вопроса: если совсем ничего не делать, списываний окажется слишком много, что тоже плохо. Поэтому нужно искать другие пути прививания культуры обучения, ценностей, знаний, что, к сожалению, пока отсутствует. Необходимо идти по пути воспитания и убеждения в том, что списывать не надо.

Эксперт подчеркнул, что это долгий и очень непростой процесс, требующий огромных ресурсов, но он кажется правильным. При этом отменять контроль над проведением экзамена нельзя.

"Что касается вопроса, нужны ли шпаргалки, то здесь тоже существуют разные мнения. Кто-то писал их в большом количестве, но я, например, такого не делал и не считал, что это нужно. Кто-то пишет и говорит, что ему это помогает. Некоторые мои сокурсники так поступали, что совсем их не испортило, поскольку так удавалось структурировать знания", – отметил Казаков.

В свою очередь, репетитор по математике Макар Шустов в беседе с Москвой 24 отметил, что борьба со списыванием как минимум тренирует дисциплину в классе. А как максимум – дает знания, за которыми ребенок и идет в школу.

"Однако умение списывать можно трактовать и с отрицательной, и с положительной стороны. Если ребенок придумал метод, как подсмотреть на уроке так, чтобы его не заметили, это показывает его возможность мыслить нестандартно. Сейчас речь в большей степени идет о рукописных шпаргалках, а не о телефонах", – подчеркнул специалист.

Однако современные способы списывания с помощью поиска информации в Сети – тоже неоднозначны. С одной стороны, ребенок, совершенно не зная темы, может просто взять и списать все ответы из нейросети. С другой – умение даже просто работать с искусственным интеллектом сейчас ценится.

При этом Шустов подчеркнул, что бороться со списыванием необходимо. Однако если ученик попался – это не трагедия, и необходимо дать ему второй шанс.





Макар Шустов репетитор по математике Также все зависит от того, как ребенок готовит шпаргалки. Одно дело – написать от руки на листе все формулы. Другое – принести два телефона и оплатить мощную нейросеть. Подходы разные, особенности тоже. Когда ребенок готовит шпаргалку самостоятельно, пишет ее от руки, он что-то запоминает, зачастую сможет лучше вспомнить. Что касается нейросетей, не всегда достаточно просто написать задачу ИИ: иногда необходимо дотошно записать условие, метод решения и прочую информацию, чтобы получить то, что нужно, а потом еще и объяснить преподавателю в случае необходимости.

Если же говорить о том, как обратить списывание в свою пользу, то стоит писать шпаргалки от руки и перед этим по-честному ознакомиться с материалом. Так получится и тему понять, и сэкономить себе время, заключил Шустов.

