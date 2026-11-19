Маму с ребенком попытались выгнать из купе поезда из-за плача, а в соцсетях с начали с новой силой спорить, как пассажирам реагировать на детей в транспорте. Где граница между раздражением и нарушением прав, разбиралась Москва 24.

Ребенок – общая проблема?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/podzharova_karina

Жительница Москвы Марианна рассказала в соцсетях, как столкнулась с агрессией в поезде из-за плача своего маленького ребенка. По ее словам, дорога до вокзала выдалась непростой: сначала автобус, потом метро с двумя пересадками. Помощь с коляской по пути предлагали только женщины, а двое мужчин, завидев ее, ускорились и прошли мимо.

Уже в поезде у ребенка начали резаться зубы, он расплакался, а лекарства не подействовали. Одна из пассажирок стала кричать на девушку, требуя "заткнуть" ребенка и называя ее "тупой матерью", которая не может его успокоить.

Москвичка сначала не реагировала и ушла гулять с сыном в другие вагоны до 23:00, чтобы никого не беспокоить. Но когда пришло время укладывать ребенка спать и она вернулась на свое место, крики возобновились, и ее снова стали выгонять в другой вагон.



автор видео Ваня плачет, лезут зубы, женщина на меня орет, обзывает. И тут я не выдержала и начала орать на нее, так как я уже очень сильно устала и просто не выдержала.

Пользователи разделились на несколько лагерей. Многие поддержали молодую маму, другие – упрекнули в слишком больших ожиданиях от чужих людей, которые не обязаны учитывать ее интересы.

"Этот мир прогнил. Я не понимаю, в какой момент всех начали раздражать дети в автобусах, поездах", "если у вас беспокойный ребенок, ваша задача выкупить себе все купе, чтобы вы не мешали другим", "пока ребенок маленький не надо никуда с ним ездить, так безопаснее и всем спокойнее", – писали комментаторы.

При этом ряд пользователей также отметили, что при покупке билетов видна информация о присутствии ребенка в купе, и люди, которым неприятны детские крики, также могли позаботится о своем комфорте заранее.

"Проявите терпение"

Член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков согласился с тем, что пассажиры с малолетними детьми действительно иногда доставляют беспокойство окружающим – это может быть и в поезде, и в самолете, и в автобусе, и в метро, но к этому стоит относиться с терпением.

Он отметил в разговоре с Москвой 24, что родители не должны допускать, чтобы ребенок бесконтрольно где-то бегал, но у них не всегда получается сделать так, чтобы ребенок молчал.





Кирилл Янков член Общественного совета при Минтрансе Не хотите терпеть – покупайте билет в купе, выкупайте все места, и вы поедете там одни, и точно там никаких детей не будет. В самолете, к сожалению, даже такого предложить нельзя. А если вы едете в поезде в вагоне, где с вами едут другие пассажиры, такое всегда может быть, и надо к этому относиться спокойно.

Никаких прав высадить человека с ребенком из поезда только потому, что тот кричит, нет ни у кого, подчеркнул эксперт.

"Если случилась такая конфликтная ситуация, когда женщину пытаются выгнать, говорят, чтобы она ушла гулять по вагонам, то она может обратиться за помощью к проводнику. В конфликтных ситуациях всегда надо обращаться к ним: их специально обучают, они умеют разрешать такие ситуации", – уточнил Янков.

В свою очередь, эксперт по этикету Екатерина Богачева отметила: видно, что мама подготовилась к поездке: у ребенка есть игрушки, она пыталась отгородить его шторкой и организовать дневной сон. Это позволяет сделать вывод, что героиня не та мама, которая занималась своими делами, а ребенок был предоставлен сам себе и беспокоил других пассажиров, добавила эксперт.

При этом в целом, если поведение любого пассажира начинает выводить из равновесия, прежде всего, стоит спокойно сказать ему об этом. По словам Богачевой, полезно поставить себя на его место: человек может ехать после операции, у него может болеть голова.



Екатерина Богачева эксперт по этикету Возможно, мы не в курсе, что у ребенка режутся зубы или он не может справиться с дорогой, а другим людям это не очевидно. Если объяснения не приносят должного эффекта, необходимо обратиться к проводникам – это единственные люди, которые могут помочь решить конфликт конструктивно.

В поездах есть всевозможные варианты, чтобы рассадить пассажиров: всегда есть резервное купе или купе, которые будут свободны какое-то количество станций, проводник действительно может помочь выйти из ситуации.

"Что касается этической стороны. Бывают разные ситуации, и есть случаи, когда человек прямо нарушает правила пассажирских перевозок – курение в вагоне или употребление алкоголя. Это одна история, и можно призвать человека к порядку. Но когда рядом ребенок, у которого нет кнопки, которая бы его выключала, и мы видим, что родители пытаются решить эту проблему, стоит просто им помочь", – уточнила она.

В свою очередь, родителям стоит готовиться к путешествиям – брать игрушки, книжки, еду и другие развлечения. А путешественникам без детей – по возможности выбирать купе без маркировки "семейное" или "с детьми".