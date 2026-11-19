Борец и музыкант Торнике Квитатиани прокомментировал обвинения экс-возлюбленной в свой адрес. Девушка по имени Элина заявила в своих соцсетях, что на протяжении 7 лет не афишировала внебрачную дочь от него, а также не получала алименты. Подробности очередного скандала в шоу-бизнесе – в материале Москвы 24.

Не получила "ни рубля"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elina_diwani; toko_rocko

Имя борца и певца Торнике Квитатиани оказалось в центре крупного скандала. Элина Заостровская выложила в своих соцсетях видео, в котором рассказала, что на протяжении 7 лет не раскрывала подробности личной жизни, потому что экс-возлюбленный угрожал ей сливом ее интимных фотографий. Девушка родила дочь от Квитатиани и сейчас решилась подать на алименты, однако и тут столкнулась с запугиванием.

"Адвокат сказал, что если я где-то буду озвучивать имя или плохо говорить, то на меня есть управа: моему ребенку закроют выезд из страны", – заявила Элина.

Она также рассказала, что Торнике якобы оформил все свои доходы на концертного директора, поэтому алименты будут рассчитываться, исходя из минимального дохода.





Элина Заостровская экс-возлюбленная Торнике Квитатиани Цитирую адвоката: "Школу и кружки теперь будет решать отец". Парадокс, когда у нас школа стоит 150 тысяч долларов, и мы живем в Америке. <...> То есть дно пробивал и будет пробивать.

Она также заявила, что за все это время не получила "ни рубля" от Торнике на ребенка.

"Я считаю, что я никому зла не делала. Я все эти годы тянула ребенка абсолютно сама. Я мать, я буду защищать, бороться за своего ребенка! Я не понимаю, почему мужчины в нашей стране настолько пробивают дно", – удивилась Элина.

Помимо этого, СМИ приводили цитаты девушки, в которых она рассказывала, как в семье экс-возлюбленного ее не принимали, а его мать и вовсе якобы "заставляла делать аборт после 16-й недели".

По данным издания "СтарХит", дочь Элины родилась в США в апреле 2020-го. Девочку зовут Элиана-Айлин, она носит фамилию матери. Сейчас Элина замужем, вместе с семьей живет в Америке, но часто навещает близких в России.

"Появилось желание пакостить"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/toko_rocko

В свою очередь, Торнике вышел на связь в соцсетях, чтобы прокомментировать разразившийся скандал. Он выразил удивление, как легко аудитория верит всему опубликованному в Сети, при этом "не вникая в суть и не зная фактов".





Торнике Квитатиани борец, певец Если кто-то верит, что я тот мужчина, к кому обратились за помощью и я отказал, то вы ошибаетесь. Я не менял номер своего телефона 15 лет! Мне нечего скрывать и не от кого убегать.

Он также написал, что "кому-то не дает покоя" то, как он счастлив с супругой, поэтому "появилось желание пакостить". Помимо этого, Торнике опубликовал короткое видео, в котором он несет на руках молодую жену и оба улыбаются и смеются.

"Лучший ответ – быть счастливым", – подписал кадры певец.

Однако в комментариях пользователи отметили, что можно одновременно быть счастливым и брать на себя ответственность.

"Можно строить счастливую семью, начинать с чистого листа, но чистый лист не должен стирать детей", "ребенку надо помогать в первую очередь", "а вам никто не запрещает быть счастливым и порядочным по отношению к своему ребенку. Вы знаете, можно и так и так одновременно", "обратились за помощью? Ребенок не должен обращаться, это обязанность отца – платить алименты!" – высказались пользователи Сети под публикацией Торнике.

34-летний Квитатиани женился в начале сентября 2026-го. Его избранницей стала 21-летняя студентка факультета международной журналистики МГИМО Диана Кардава. Торнике входит в сборную России по вольной борьбе. Известность он обрел благодаря участию в популярном музыкальном телепроекте, а впоследствии принимал участие в различных реалити-шоу.

"Немного непонятная ситуация"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elina_diwani; toko_rocko

К слову, пользователи отреагировали неоднозначно и на публикации Элины. Одни поддержали девушку, другие задались вопросом, почему она молчала столько лет и рассказала все только сейчас.

"Сложно представить, через что вам пришлось пройти", "немного непонятная ситуация: после того, как Торнике женился, вы решили высказаться", "смешно... Молчать 7 лет и заговорить сейчас", "очень жаль, что он так себя ведет", "зачем это все рассказывать, нельзя было решить как-то по-другому, не вынося сор из избы?", "ситуация выглядит очень подозрительно. <...> Если вы считаете, что ваши права нарушены, есть адвокаты и законные способы решения подобных вопросов. Зачем устраивать демонстративные выступления на публике?", "была лучшего мнения о нем. Всегда импонировал, но сейчас разочаровал", – высказались комментаторы.

Элина поблагодарила всех, кто поддержал ее, в частности супругу пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлану Сильваши. Последняя отметила в личном блоге, что промолчать для Элины было бы проще, однако та решила рассказать правду.

"Ей ничего не нужно от человека, который должен был быть отцом. Ни денег, ни внимания, ни запоздалых извинений. Она не просит – она требует единственного, что положено каждому: справедливости. Чтобы то, что произошло, было названо своими именами. Чтобы ответственность лежала там, где ей и место", – написала Сильваши.

Помимо этого, Элина поблагодарила за поддержку экс-супругу футболиста Павла Мамаева Алану.

