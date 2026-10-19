Россияне позвали Дженнифер Лопес в гости из-за ее фото в "русском" наряде

Дженнифер Лопес выбрала отсылающий к русскому стилю наряд для гала-вечера в Лос-Анджелесской опере, чем сразу привлекла внимание российской аудитории. В комментариях пользователи оставляют многочисленные комплименты и массово приглашают певицу в Россию. Соцсети каких звезд были атакованы россиянами, читайте в материале Москвы 24.

Дженнифер Лопес

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/jlo

Певица и актриса опубликовала фото в наряде с отсылкой к русскому стилю: звезда облачилась в черное платье, отороченную мехом накидку и цветастый платок с бахромой. В таком образе певица посетила гала-вечер в честь открытия постановки "Кармен" в Лос-Анджелесской опере.

"Вечерний выход", – подписала Лопес свою публикацию.

В комментариях под постом сразу отметились поклонники из России: они восхитились ее нарядом и пригласили артистку в гости в разные регионы страны.

"Лопес не иначе захотела, чтобы в комментарии пришли русские?", "латино-славянская красавица", "русские сезоны", "русская царица", – указали пользователи, добавив, что даже интерьер напомнил им о России (по фону и обстановке в помещении некоторые предположили, что Дженнифер приехала в Санкт-Петербург).

Также в комментариях россияне отметили, что певице идет такой стиль, делающий ее похожей на барыню или красавицу из народных сказок. Кто-то добавил, что теперь певица готова к русской зиме – осталось лишь купить кокошник. По данным СМИ, за "русский" образ Лопес отвечали стилисты Роб Зангарди и Мариэль Хенн.

Мурилу Бенисиу

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/murilobeniciooficial

В сентябре россияне атаковали социальные сети еще одного иностранного артиста – бразильского актера, известного по роли Лукаса Ферраса в сериале "Клон", Мурилу Бенисиу.

Он присоединился к тренду в соцсетях и опубликовал на своей странице несколько снимков из 1980-х. Под подборкой быстро появились десятки комментариев от русскоязычных пользователей, у которых фото молодого Бенисиу спровоцировали приступ ностальгии.

"Вы такой красивый, талантливый актер. В России мы любим ваш сериал Клон", "Лукас! Вчера досмотрела последнюю серию", "Красавчик! До сих пор пересматриваю Клон", "Лукас, краш моего детства", "моя любовь", – написали поклонники актера.

Сериал транслировался в начале 2000-х, в том числе в странах СНГ. Бенисиу тогда досталось сразу три роли – близнецов Лукаса и Диогу, а также их клона Лео. Проект сделал актера и его коллег звездами в Латинской Америке и далеко за ее пределами.

Том Холланд

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/; телеграм-канал "112"

Скандальная ситуация вокруг певицы Ларисы Долиной и ее квартиры в 2025 году привела к тому, что пользователи из России атаковали соцсети актера Тома Холланда, известно по роли Человека-паука.

Долина, которая продала квартиру под влиянием мошенников, раскрыла подробности аферы в эфире "Пусть говорят". По ее словам, ей прислали фото паспорта "сотрудника Росфинмониторинга", который представился Андреем Лукиным: якобы именно он убедил Долину продать квартиру и отправить полученные деньги на "безопасный счет".

Однако зрители сразу узнали на фото паспорта, вероятно, сгенерированного искусственным интеллектом, актера Тома Холланда. После этого пользователи из РФ начали оставлять забавные комментарии под постами актера в его личном блоге.

"Спасать мир – нет, кинуть Долину на деньги – да", "удачи тебе разобраться с мемом про Долину", "ты понимаешь, что пошатнул экономику РФ этим поступком?", "сначала Лариса, а дальше кто? Доктор Октавиус? Ты что творишь?", "а ты в курсе, Том, что главное – погода в доме?", "верни деньги, вторичка в РФ рухнула", – шутили россияне.

Леди Гага

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ladygaga; tiktok.com/Gaga Daily

Американская певица Леди Гага в 2022 году оскорбила целый народ во время выступления в Лас-Вегасе. Звезда заявила, что властям нужно было ее арестовать еще в 2012 году по время визита в РФ.

"Они тогда были тупыми, тупыми и остались", – заявила певица со сцены, сидя за роялем.

Вероятно, Гага говорила о концерте в "Олимпийском", на котором она сделала несколько провокационных заявлений. Пользователи решили ответить певице, оставив десятки гневных комментариев под ее постами.

"Россия – лучшая страна", "тебе не мешало запастись мозгами, прежде чем оскорблять русских", "почему человек, который ходит в кусках мяса, называет нас тупыми?", "до сих пор из-за Ирки бесишься?", "когда внутри пусто, никакой макияж не сделает вас лучше!" – отреагировали русскоязычные пользователи Сети.

К слову, это не первый "гагачат" в комментариях у артистки. В 2019 году пользователи из России поддержали модель Ирину Шейк, которую из-за Леди Гаги якобы бросил актер Брэдли Купер. Российские фанаты модели называли Гагу "разлучницей", публиковали в комментариях кулинарные рецепты и просто обсуждали повседневные трудности.

"Не написал комментарий Гаге? Значит, ты не русский", "у нашей Ирины ноги длиннее", "мне эта Гага сразу не понравилась. Фото с медведем нет, реактор запускать не умеет", – шутили в комментариях.

Джейсон Стэйтем

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/jasonstatham

В свою очередь, голливудский актер Джейсон Стэйтем на протяжении нескольких лет сталкивается с россиянами в комментариях под всеми своими публикациями. Согласно сложившейся интернет-традиции, Стэйтем – "автор пацанских мудростей" и различных цитат, которые он, конечно же, не говорил.

В некоторые периоды ситуация обостряется. Например, в апреле 2026 года актер показал свой отдых вместе с сыном у бассейна. В комментариях сразу появились шутки от русскоязычных фанатов.

"Когда я прыгаю в бассейн, то бассейн задерживает дыхание", "когда я смотрю на солнце, оно щурится", "и это не я теку по воде, это вода по мне течет", "если есть на свете рай – это Краснодарский край", – писали россияне, приписывая эти цитаты звезде боевиков.

В июле 2025 года, улетевший в Италию актер обнародовал снимки с супругой Роузи Хантингтон-Уайтли и двумя детьми. Серия новых фото в очередной раз привлекла внимание русскоязычных поклонников Джейсона.

"Вышел сначала в футболке, жена наорала – накинул пиджак" (с.) Джейсон Стэйтем, "лучше с семьей на яхте, чем с кентами на вахте" (с.) Джейси Стэйси", – соревновались в остроумии фолловеры.

Отдельно привлекают внимание пользователей фото из спортзала. Под несколькими снимками из тренажерного зала россияне снова отметились цитатами, приписываемыми Джейсону.

"Сколько отжиманий ты делаешь за тренировку? Все!", "когда ты смотришь на меня, то видишь черты лица. Когда я смотрю на тебя, то вижу лицо черта", "никогда не сдавайся, ведь ты не квартира", – писали под фотографиями звезды фанаты из РФ.

Англоязычная аудитория не раз отмечала наличие россиян в комментариях у Стэйтема. Сам же актер напрямую не высказывался о перекличке жителей РФ под своими фото.