Русскоязычные пользователи атаковали соцсети звезды сериала "Клон" Мурилу Бенисиу

Бразильский актер и звезда сериала "Клон" Мурилу Бенисиу привлек внимание пользователей благодаря публикации в соцсети: знаменитость выложил снимки времен 1980-х. Подробности – в материале Москвы 24.

"Вы такой красивый"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/murilobeniciooficial

55-летний бразильский актер Мурилу Бенисиу присоединился к тренду в соцсетях и опубликовал несколько своих снимков из 1980-х. Запись спровоцировала приступ ностальгии у аудитории, собрала десятки тысяч лайков и почти тысячу комментариев. В них отметились и русскоязычные пользователи, которые знают актера по роли Лукаса Ферраса в сериале "Клон".

"Вы такой красивый, талантливый актер. В России мы любим ваш фильм "Клон", "Лукас! Вчера досмотрела последнюю серию", "красавчик! До сих пор пересматриваю "Клон", "Лукас, краш моего детства", "моя любовь", – высказались поклонники таланта актера.

Сериал транслировался в 2001–2002 годах в Бразилии, состоял более чем из 200 серий. Теленовелла имела международный успех и была продана 93 странам. В России ее показывали по федеральному каналу в 2004–2005 годах, а впоследствии неоднократно транслировалась вплоть до 2025-го.

Разноплановый актер

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/murilobeniciooficial

Мурилу Бенисиу исполнил в сериале сразу три роли – братьев-близнецов Лукаса и Диогу, а также их клона Лео. Проект сделал его одним из самых узнаваемых актеров Латинской Америки, а также принес несколько престижных телевизионных наград.

При этом Бенисиу стал обсуждаем не только благодаря роли в рейтинговом сериале, но и бурной личной жизни и романам с коллегами. Например, во время работы над "Клоном" между Мурилу и исполнительницей главной женской роли Жади, актрисой Джованной Антонелли, завязались отношения. Пара расставалась и вновь сходилась, в 2005-м у актеров родился сын Пьетро, однако через несколько месяцев после радостного события возлюбленные разошлись окончательно.

Впоследствии Мурилу встречался с актрисой Деборой Фалабеллой, которая сыграла в "Клоне" его дочь Мел, разница в возрасте между коллегами – 8 лет. Однако влюбленные сблизились уже во время работы над другим проектом в 2012 году, их отношения продлились около 7 лет. Бразильские СМИ также неоднократно сообщали о романах Бенисиу и с другими бразильскими знаменитостями.

Несмотря на яркую роль в "Клоне", Мурилу не стал заложником одного образа и закрепил за собой репутацию одного из самых разноплановых актеров современного бразильского телевидения. После окончания съемок в сериале он стал намеренно соглашаться на совершенно разных персонажей: от романтических героев до спортсменов и мошенников, также он пробовал себя в режиссуре.

При этом бразильский актер нередко привлекает к себе внимание публики благодаря экспериментам с внешностью. В 2025-м он отказался от закрашивания седины, ощутимо сбросил вес и начал носить очки, а до этого, в 2023-м, поразил поклонников тем, что побрился налысо. Фанаты были обеспокоены, однако вскоре стало ясно, что Мурилу решился на кардинальную смену имиджа ради роли.

Другие актеры

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/giovannaantonelli

Джованна Антонелли также построила успешную карьеру – на ее счету более 40 кино- и телепроектов. Она совмещает актерство с работой телеведущей и продюсера, у нее также есть собственный бренд, под которым она выпускает сумки, аксессуары и парфюм.

Актриса обрела личное счастье с режиссером Леонардо Ногейрой. По данным СМИ, пара вместе с 2009 года, у них родились двое близнецов.

Актер Далтон Виг, сыгравший мужа Жади Саида, тоже продолжил сниматься в кино и сериалах, пробовал силы в качестве режиссера и сценариста, однако повторить всемирный успех "Клона" ему так и не удалось. Актер нашел счастье в третьем браке, в котором стал отцом близнецов.

Одним из ярких персонажей сериала была кузина Жади Латифа, которую сыграла актриса Летисия Сабателла. На родине актриса была известна еще до "Клона", успешно снималась в сериалах и считалась секс-символом. К ней также было приковано повышенное внимание прессы и публики из-за личной жизни: Сабателла родила дочь раньше срока еще в 1993-м. Вес малышки, по данным СМИ, составлял всего 800 граммов. Актриса провела с дочерью в больнице более 3 месяцев. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, ребенок выжил. Летисия также ведет блог, выходит на сцену как певица, занимается общественной деятельностью.