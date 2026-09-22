Mr. Credo анонсировал большой гастрольный тур по городам России

Популярный в 1990-х годах певец Mr. Credo переживает новый пик славы, собирая полные залы. На этом фоне автор "Чудной долины" поднял ценник за выступление на корпоративе до 5 миллионов рублей. Подробности – в материале Москвы 24.

"Композиции, ставшие символами эпохи"

Фото: tiktok.com/gudnina; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/mahneva_es; pkrasnopevtseva; anatoly.yuryevich1

Звезда 1990-х годов, певец Mr. Credo (настоящее имя – Александр Махонин) переживает вторую волну популярности: он вернулся к концертной деятельности после 7-летнего перерыва. Исполнитель уже выступил в Москве, Санкт-Петербурге и дважды в Екатеринбурге, где зал на 5 тысяч человек был полностью забит в оба дня.

На выступлениях Mr. Credo порадовал поклонников в том числе хитами "Медляк" и "Чудная долина". По данным СМИ, в основном на концертах аудитория от 35 до 50 лет, но есть и молодежь, а некоторые приходят послушать любимого артиста целыми семьями. Стоимость билетов в среднем варьируется от 3,5 до 5,8 тысячи рублей, но на концерте в Екатеринбурге доходила до 18 тысяч.

При этом журналисты выяснили, что гонорар Mr. Credo за частное выступление – 5 миллионов рублей. Среди требований райдера певца значится "Майбах" не старше 2 лет, пятизвездочный отель, бизнес-класс для него и эконом для членов команды, а также обслуживание в VIP-терминалах. Исполнителю потребуется вода без газа, чай, кофе, мясная и рыбная нарезки. При этом в райдере отсутствует алкоголь.

Кроме того, на официальном сайте звезды анонсирован большой гастрольный тур по городам России.





из анонса на сайте исполнителя Mr. Credo возвращается на большую сцену после длительного перерыва. <...> Концерты станут возможностью для поклонников вновь услышать любимые хиты и окунуться в атмосферу незабываемых выступлений. В программе – лучшие композиции, ставшие символами эпохи и покорившие сердца миллионов слушателей.

Гастрольный график у певца расписан вплоть до марта 2027-го: в планах посетить почти полтора десятка городов, в том числе Челябинск, Волгоград, Уфу, Пермь, Омск.

"Никто о нем ничего не знал"

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Не успел певец вернуться на сцену, как попал в серию скандалов. К примеру, зрители его концерта в Екатеринбурге заподозрили, что вместо Mr. Credo перед ними якобы выступил двойник.

"Платок, очки и борода. Борода не его!", "это не он! Он ни разу лица не показал за все концерты, серьезное мошенничество", "кроме фанеры, ничего не услышали, и весь зал сомневался, что это именно он", "борода ненастоящая, певец ненастоящий", "это точно не он, голос даже не его", – высказались в Сети те, кто был на выступлении.

Однако сомнения развеяла организатор тура Екатерина Махнева в разговоре с E1.RU.





Екатерина Махнева организатор концертов Mr. Credo в Екатеринбурге Никто о нем ничего не знал, и тут раз – и он появляется. Конечно, люди начинают переживать и придумывать разные версии. Но настоящие фанаты понимают, что к авторскому праву он относится очень серьезно. <...> Представьте, если бы какой-то дядя с улицы давал такие концерты, про которые шумит вся Россия, он бы давно, если бы это был ненастоящий артист, дал о себе знать, и уже были бы судебные процессы.

При этом региональный портал сайта "Комсомольская правда" сообщил, что зрители на концерте в Екатеринбурге тепло встретили певца, подпевали хором и танцевали под любимые хиты.

"Эти песни были написаны в лучшем городе – в Екатеринбурге, где я общался с нормальными людьми. И эти песни были написаны не ради денег, а от души и для вас!" – заявил Mr.Credo поклонникам.

Ранее СМИ сообщили, что зрители потребовали компенсацию за концерт Mr. Credo в Санкт-Петербурге. Одна из зрительниц рассказала 78.ru, что на входе в клуб отсутствовал контроль и образовалась давка, из-за чего посетители не смогли попасть в зал.

"Мы приехали из Иваново, нас семь человек… Билеты стоят 4 700 на танцпол, хочется быть на танцполе! А ты к нему просто не можешь пройти, потому что люди стоят в коридоре", – возмутилась девушка.

Помимо этого, зрительница рассказала, что не была обеспечена безопасность на мероприятии: пропускали посетителей с бутылками, нетрезвых, в туалетах курили. Она отметила, что, помимо нее, еще порядка 50 человек покинули клуб вскоре после начала выступления.

В свою очередь организаторы в разговоре с журналистами заявили, что "все нормы безопасности были соблюдены", а зал не был переполнен.

Узнаваемый стиль

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Mr. Credo родился в Житомирской области в 1972 году. Детство провел в Екатеринбурге, где вошел в состав рок-группы "Аспект" в 1988-м в качестве вокалиста и автора песен. В 1990-м стал курсантом Пермского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, однако его не окончил, потому что вскоре создал с однокурсниками группу "Незваные гости".

В 1993-м Махонин основал коллектив "Кредо", тогда же взял псевдоним Mr. Credo. По данным СМИ, он был вдохновлен парфюмом латвийского бренда Credo, который нравился возлюбленной музыканта. В 1993–1994 годах группа активно гастролировала, однако уже в 1996-м распалась, и певец начал сольную карьеру.

Mr. Credo сменил вектор в творчестве: вместо танцевальной лирики стал выпускать техно-рейв с элементами ближневосточной этники. Тогда же сформировал внешний имидж, ставший его визитной карточкой, – темные очки и арабская куфия. При этом исполнителя часто критиковали за пропаганду запрещенных веществ в песнях. Сам Махонин отмечал в интервью, что сознательно использовал в творчестве "имидж антигероя", однако никогда не призывал к чему-то противозаконному.

Несмотря на последующий спад интереса аудитории к его творчеству, Александр продолжал писать песни, дал гастрольный тур в 2019-м, а затем надолго исчез из публичного поля.

