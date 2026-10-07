В Сети восхитились разговором Тома Круза с парой из Сибири

Пара из Красноярска случайно встретила Тома Круза на улице в Сеуле. Голливудский актер не просто сфотографировался с ребятами, а душевно поболтал, рассказав о приятных впечатлениях от поездки в Россию. Подробности – в материале Москвы 24.

"Такой приятный простой человек"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/alyona7bay

В Сети завирусился ролик, опубликованный жительницей Красноярска Аленой Мель. Девушка занимается изучением и преподаванием иностранных языков, и ей представился случай попрактиковаться в знаниях во время путешествия по Сеулу. Причем не только с местными жителями, а с самим Томом Крузом.

"Бывают в жизни такие моменты, когда AI или онлайн-переводчик не помогут, когда нужно реагировать молниеносно. Например, встреча с Томом Крузом в центре Сеула. Именно в это мгновение нужны личные навыки владения английским. Поэтому не откладывайте свое желание звучать на языке, чтобы вам было что сказать при встрече со звездой!" – подписала ролик Алена.

На кадрах девушка попросила актера сфотографироваться с ней и ее спутником, а в ответ Круз спросил ребят, откуда они. Узнав, что оба из Сибири, обрадовался и поделился своими воспоминаниями о поездках в Россию.





Том Круз актер Я был одним из первых пилотов, кто приземлился в Сибири на заправку, в 1990-х. Я приземлил там самолет, потому что я хотел увидеть Сибирь. Еще я был в Москве в 1987 году. Был мой первый визит, мне очень понравилось. Еще был в 2000-х перед открытием Большого театра, балет. Было очень красиво.

В конце видео пара сделала селфи со знаменитостью. Круз добавил, что ему было приятно поболтать, пожелал ребятам наслаждаться путешествием, а также сказал парню про Алену, что "она классная".

Пользователи Сети отметили в комментариях искренность, простоту и дружелюбие звезды голливудских боевиков, а также обратили внимание на тактичность Алены.

"Насколько он вежливый и дружелюбный! Встал, так искренне пообщался", "какая приятная девушка, тактичная. <...> Реакция Тома, как мне кажется, обусловлена поведением ребят", "вот это встреча, и такая милая беседа", "Том Круз крутой", "замотивировали учить английский", "пример идеального, уважительного взаимодействия со знаменитостью. Очень приятно, что есть такие люди по обе стороны", "такой приятный простой человек", "он такой милый, оказывается", "какая приятная девушка. Повезло Тому с ней попасть в один кадр", "какой он кайфовый мужик, просто постоял, поболтал. А на минутку – это всемирно известная звезда Голливуда", – высказались комментаторы.

"Я всегда мечтал приехать в Россию"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Борис Тропин

По разным данным, в 1987-м или 1988-м Том Круз вместе с первой супругой актрисой Мими Роджерс прибыл в СССР. Тогда он побывал на студии "Мосфильм", встретился с режиссерами Эльдаром Рязановым и Владимиром Меньшовым, а также выехал в глубинку.

В январе 2009-го актер вернулся в Москву, чтобы представить фильм "Операция Валькирия". Несмотря на расписанный по минутам график, он посетил студию Первого канала, чтобы дать небольшое интервью.





Том Круз актер Я в восторге, что нахожусь сейчас в Москве. Я приехал сюда в 4 часа утра, из моего номера открывается прекрасный вид на город. Я просто счастлив быть здесь. <...> Это мой второй визит. Я был здесь в 1980-х, когда появилась первая возможность.

В декабре 2011-го актер вновь посетил Москву, чтобы представить фильм "Миссия невыполнима: Протокол Фантом". В интервью RT Том Круз признался, что ему нравится столица России. И хотя звезда Голливуда не боится зимних морозов, он выразил желание приехать сюда летом и желательно с семьей. Во время того визита актер побывал в обновленном Большом театре на репетиции балета "Щелкунчик".

В 2013-м Том Круз представил в Москве ленту "Обливион".

"Каждый раз, когда я приезжаю, для меня это привилегия. Каждый визит для меня особенный", – признался актер во время общения с прессой.

Тогда же он рассказал, что побывать в России было его детской мечтой, сообщает сайт "Комсомольской правды".





Том Круз актер С самого детства мечтал приехать в Россию! Да! Прямо помню эту детскую увлеченность и интерес!

Отчасти именно поэтому он и стал актером – чтобы была возможность путешествовать по миру, заключил Том Круз.

