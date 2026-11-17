Пользователи Сети заподозрили супермодель Наталью Водянову в том, что она сделала пластическую операцию, причем неудачную. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я вообще ее не узнала"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/12storeez

В соцсетях одного из российских брендов одежды появился ролик с участием супермодели Натальи Водяновой. На видео она разбирала коробку с атрибутами из ее советского детства – лимонад "Буратино", шоколадные конфеты из новогодних подарков, почтовые открытки с героями мультфильмов, отрывной народный календарь.

"А это из мультика "Варежка". Я его очень любила, такой добрый мультик", – прокомментировала Водянова открытку.

Многие пользователи в комментариях предались ностальгии, однако нашлись и те, кто решил обсудить внешность супермодели. Некоторым показалось, что ее лицо изменилось, и комментаторы начали выдвинуть свои версии. Среди самых распространенных – неудачная пластика, чрезмерное увлечение ботоксом и неподходящий макияж.

"Видна неудачная коррекция ботулотоксином", "верхняя блефаропластика была. Я вообще ее не узнала", "как будто подтяжка была сделана. Форма глаз изменилась", "похоже на подтяжку верхней трети лица", "это ботокс – через месяцок отпустит", "линия бровей изменилась", "похоже, что сделан височный лифтинг", "обожаю Водянову, но что с ней здесь?", "много вопросов к визажисту", "она просто постарела, как и мы все стареем, и ей не идет этот макияж глаз", "это что было, блефаропластика или лисьи глазки?" – высказались комментаторы.

Одной из популярных версий стало и то, что визажисты при подготовке Натальи к съемке могли использовать тейпы для лица, тем самым сильно подтянув кожу на висках.

"Сильное материнское чувство"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/natasupernova

При этом многие отметили, что Наталья выглядит гармонично и красиво, а также напомнили, что 44-летняя модель стала мамой шестой раз в начале сентября 2026-го. О беременности она официально сообщила в мае, украсив обложку французского Vogue. Водянова родила дочь, которую назвали Анна Наталья Лариса.

Мать супермодели Лариса Кусакина рассказала в сентябре, как Наталья справляется с заботами о новорожденной. По словам женщины, Водянова не пытается делать сама абсолютно все, а при необходимости делегирует домашние обязанности и не ревнует малышку к другим членам семьи.





Лариса Кусакина мать Натальи Водяновой У нее такое сильное материнское чувство, это ведь не первый ее ребенок, а шестой. Она всегда ко всем детям так относилась – очень тепло, с заботой, но не старалась все сама сделать.

При этом женщина добавила, что Водянова и так многое успевает: ухаживает за малышкой, кормит грудью. Кроме того, многодетную мать очень поддерживают старшие дети.

"Старшие детки очень счастливы, все помогают, подходят, берут на руки, гладят, целуют", – описала атмосферу в семье Лариса.

Кусакина также отметила, что выбор имени внучки ее удивил, но она не стала расспрашивать родителей, так как посчитала, что им виднее. Лариса добавила, что девочка похожа и на маму, и на папу – французского бизнесмена Антуана Арно. В браке с ним Наталья родила сыновей Романа и Максима. Старшие дети – Виктор, Нева и Лукас Александр – появились в первом браке с британским аристократом Джастином Портманом.

"Практически не изменилась"

Фото: legion-media.com/Veeren/Bestima/Cyril Moreau

Водянова неоднократно публично высказывалась в пользу естественного старения, а также отказа от пластических операций и "уколов красоты". В мае 2024-го продюсер Яна Рудковская прокомментировала эту позицию в своем телеграм-канале. Она отметила, что за 23 года их знакомства модель "практически не изменилась". По словам Рудковской, Наталья ежедневно делает гимнастику и массаж лица, головы и шеи.

"И да, делаем скидку, что у нее все-таки типаж baby face, они по-особому стареют и очень долго выглядят младше своего настоящего возраста", – отметила Яна.

Кроме того, Водянова признавалась, что избегала смелых экспериментов с волосами, даже ради работы, разрешая визажистам лишь тонировать ее в разные оттенки своего природного русого цвета. Она также не выщипывает брови по совету своей бабушки.

Тем не менее порой Наталье достается от пользователей Сети и за естественность. В июне 2024-го в интернете завирусился снимок, сделанный одним из гостей мероприятия Vogue World, на котором модель непринужденно общалась с дизайнером Жан-Полем Готье. Некоторые пользователи отметили, что Водянова выглядит иначе, чем на отретушированных кадрах профессиональных фотографов с красной дорожки.

А в январе 2025-го комментаторы обратили внимание на снимки с Недели моды в Париже. По мнению некоторых комментаторов, макияж не смог скрыть возрастные изменения модели. При этом другие отметили, что для многодетной матери, которая "ничего не делала" с лицом, Водянова выглядит ухоженно и хорошо, добавляя, что порой неудачные свет и ракурс могут испортить любое фото.