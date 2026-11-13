Продюсер Разин намерен добиться пересмотра дела о правах на песни "Ласкового мая" в РФ

Бывший продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что хиты коллектива могут исчезнуть со всех цифровых музыкальных площадок. При этом он сослался на решение суда Турции. Подробности – в материале Москвы 24.

"Скоро во всем мире Юры не будет вообще"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/razin_andrei_Im

Бывший продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в разговоре с Москвой 24, что хиты коллектива могут исчезнуть со всех цифровых музыкальных площадок.





Андрей Разин продюсер Конечно, жалко, что один из лучших солистов, Юра Шатунов, сейчас, к сожалению, на всех площадках мира будет уничтожен. Поэтому я обращаюсь к нашим поклонникам: как можно больше сохраняйте на носителях его песни, потому что скоро во всем мире Юры не будет вообще.

Разин заявил, что основывается на решении суда Турции: имеющий там гражданство продюсер оформил права на фонограммы, тексты и музыку группы. Спор коснулся 28 композиций "Ласкового мая".

В свою очередь семья Юрия Шатунова обжаловала решение в суде Антальи, однако попытка вдовы певца вступить в разбирательство оказалась безуспешной. Несмотря на то что судебные решения российских инстанций были вынесены не в пользу Разина, продюсер все же намерен добиться пересмотра дела на родине.

"Разин переделал этот договор"

Песни Юрия Шатунова могут пропасть из музыкальных сервисов из-за споров о правах

Судебные тяжбы за права на песни "Ласкового мая" идут и в России. В мае 2026-го Краснодарский краевой суд отменил решение Хостинского райсуда Сочи от 2007-го, которое закрепляло авторство песен "Ласкового мая" за Разиным, и встал на сторону вдовы Юрия Шатунова Светланы. В июне продюсер лишился последнего товарного знака группы.

Позже, в начале октября 2026-го, президиум Суда по интеллектуальным правам (СИП) отклонил кассационные жалобы одного из бывших владельцев прав на эти бренды, Николая Коржикова, признав действия Роспатента по аннулированию товарных знаков "Ласковый май" законными.

Кроме того, в середине того же месяца Щербинский районный суд Москвы признал недостоверными документы, на основании которых Разин заявлял права на песни и товарные знаки коллектива. Тогда адвокат семьи Шатунова Олег Ситников пояснил, что речь шла о договоре, который продюсер переделал по своему усмотрению.

"Шатунов, уезжая из России, оставил Разину право требовать устранения недостатков в информации, которая в СМИ публиковалась, то есть отслеживать фейки и разбираться, грубо говоря. Разин переделал этот договор. <… > Нам пришлось в суд обращаться, чтобы признать его недействительным. Суд удовлетворил", – отмечал Ситников.

Объявлен в международный розыск

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Что касается Разина, то он находится под следствием. В ноябре 2025-го стало известно об уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере в отношении продюсера, которое было возбуждено еще в 2021-м. Изначально потерпевшей проходила вдова поэта Сергея Кузнецова, который являлся автором большинства песен "Ласкового мая". По версии следствия, Разин присваивал денежные отчисления на основе поддельного договора, заключенного с поэтом. Ущерб от действий бывшего продюсера "Ласкового мая" оценивался в 500 миллионов рублей.

Разину предъявили обвинение заочно, сам продюсер был объявлен в международный розыск. При этом в январе 2026-го стало известно о втором эпизоде мошенничества, который расследовался в рамках уголовного дела, – о фальсификации договора с солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым.

По данным СМИ, Разин уехал из РФ сразу после возбуждения дела.