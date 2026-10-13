Адвокат Ситников: Разин переделал договор о правах на песни группы "Ласковый май"

Суд вынес решение о правах на песни "Ласкового мая" в пользу вдовы Юрия Шатунова. Подробности о долгих тяжбах – в материале Москвы 24.

"Разин переделал этот договор"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/_svetlana_shatunova_; ТАСС/Артем Геодакян

Суд встал на сторону вдовы исполнителя Юрия Шатунова, Светланы, в споре за права на песни группы "Ласковый май". Кроме того, документы, на основании которых продюсер Андрей Разин заявлял права на песни и товарные знаки коллектива, на персональные данные и изображения Шатунова, были признаны недостоверными.





Асель Мухтарова-Казарновская адвокат вдовы Юрия Шатунова Столичные суды встали на нашу сторону и признали тот факт, что все используемые Разиным документы в судебных инстанциях являются недостоверными.

В свою очередь адвокат Шатуновых Олег Ситников уточнил, что его сторона оспаривала договор, который Разин переделал в своих интересах, сообщает телеканал "360".

"Шатунов, уезжая из России, оставил Разину право требовать устранения недостатков в информации, которая в СМИ публиковалась, то есть отслеживать фейки и разбираться, грубо говоря. Разин переделал этот договор. <… > Нам пришлось в суд обращаться, чтобы признать его недействительным. Суд удовлетворил", – отметил Ситников.

Речь идет о договоре между Шатуновым и Разиным от 14 сентября 2013-го о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторских и смежных прав на продукцию, изображения и произведения, а также прав требования. Светлана Шатунова просила признать договор незаключенным, а сделку ничтожной.

Уголовное дело

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда/Жданов Анатолий

В ноябре 2025-го стало известно, что в отношении Разина еще в 2021-м было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшей проходила вдова поэта и автора большинства песен "Ласкового мая" Сергея Кузнецова. По версии ее адвоката, Разин долгое время присваивал денежные средства на правах правообладателя на основе поддельного договора, заключенного с Кузнецовым. Ущерб от действий экс-продюсера коллектива был оценен в 500 миллионов рублей.

Разину было заочно предъявлено обвинение, его объявили в международный розыск. СМИ сообщали, что бывший продюсер коллектива покинул страну сразу после возбуждения дела и, предположительно, мог скрываться в США.

В январе 2026-го стало известно, что в рамках уголовного дела расследуется второй эпизод мошенничества – речь шла уже о фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым. В связи с этим сумма ущерба могла вырасти вдвое и составить уже 1 миллиард рублей.

В мае 2026-го суд установил, что авторство песен "Ласкового мая" не принадлежит Разину. А в июне суд по интеллектуальным правам лишил бывшего продюсера коллектива последнего товарного знака группы.

"Ласковый май"

Группа "Ласковый май" была основана Сергеем Кузнецовым в Оренбурге в 1986-м. Участниками коллектива стали воспитанники местного детского дома. Популярность ансамблю принесла песня "Белые розы" в исполнении Юрия Шатунова.

Несмотря на ошеломительный успех коллектива, который собирал стадионы по всей стране, в 1992-м "Ласковый май" распался из-за ухода солиста Юрия Шатунова. Среди причин в СМИ назывались разногласия между ним и продюсером Андреем Разиным по поводу распределения доходов.

После ухода из "Ласкового мая" Юрий перебрался в Германию, где жил вплоть до своей смерти, хотя и часто приезжал в Россию на гастроли, успешно развиваясь как сольный исполнитель. За границей он познакомился с будущей женой Светланой, в 2007-м пара узаконила отношения. Впоследствии супруга подарила знаменитости двоих наследников.

Шатунов умер в июне 2022-го от острой сердечной недостаточности.