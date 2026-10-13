Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 17:59

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Адвокат Ситников: Разин переделал договор о правах на песни группы "Ласковый май"

"Документы являются недостоверными": что известно о тяжбах вдовы Шатунова с Разиным

Суд вынес решение о правах на песни "Ласкового мая" в пользу вдовы Юрия Шатунова. Подробности о долгих тяжбах – в материале Москвы 24.

"Разин переделал этот договор"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/_svetlana_shatunova_; ТАСС/Артем Геодакян

Суд встал на сторону вдовы исполнителя Юрия Шатунова, Светланы, в споре за права на песни группы "Ласковый май". Кроме того, документы, на основании которых продюсер Андрей Разин заявлял права на песни и товарные знаки коллектива, на персональные данные и изображения Шатунова, были признаны недостоверными.

Столичные суды встали на нашу сторону и признали тот факт, что все используемые Разиным документы в судебных инстанциях являются недостоверными.
Асель Мухтарова-Казарновская
адвокат вдовы Юрия Шатунова

В свою очередь адвокат Шатуновых Олег Ситников уточнил, что его сторона оспаривала договор, который Разин переделал в своих интересах, сообщает телеканал "360".

"Шатунов, уезжая из России, оставил Разину право требовать устранения недостатков в информации, которая в СМИ публиковалась, то есть отслеживать фейки и разбираться, грубо говоря. Разин переделал этот договор. <… > Нам пришлось в суд обращаться, чтобы признать его недействительным. Суд удовлетворил", – отметил Ситников.

Речь идет о договоре между Шатуновым и Разиным от 14 сентября 2013-го о передаче исключительных прав на использование персональных данных, авторских и смежных прав на продукцию, изображения и произведения, а также прав требования. Светлана Шатунова просила признать договор незаключенным, а сделку ничтожной.

Уголовное дело

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда/Жданов Анатолий

В ноябре 2025-го стало известно, что в отношении Разина еще в 2021-м было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшей проходила вдова поэта и автора большинства песен "Ласкового мая" Сергея Кузнецова. По версии ее адвоката, Разин долгое время присваивал денежные средства на правах правообладателя на основе поддельного договора, заключенного с Кузнецовым. Ущерб от действий экс-продюсера коллектива был оценен в 500 миллионов рублей.

Разину было заочно предъявлено обвинение, его объявили в международный розыск. СМИ сообщали, что бывший продюсер коллектива покинул страну сразу после возбуждения дела и, предположительно, мог скрываться в США.

В январе 2026-го стало известно, что в рамках уголовного дела расследуется второй эпизод мошенничества – речь шла уже о фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым. В связи с этим сумма ущерба могла вырасти вдвое и составить уже 1 миллиард рублей.

В мае 2026-го суд установил, что авторство песен "Ласкового мая" не принадлежит Разину. А в июне суд по интеллектуальным правам лишил бывшего продюсера коллектива последнего товарного знака группы.

"Ласковый май"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/055

Группа "Ласковый май" была основана Сергеем Кузнецовым в Оренбурге в 1986-м. Участниками коллектива стали воспитанники местного детского дома. Популярность ансамблю принесла песня "Белые розы" в исполнении Юрия Шатунова.

Несмотря на ошеломительный успех коллектива, который собирал стадионы по всей стране, в 1992-м "Ласковый май" распался из-за ухода солиста Юрия Шатунова. Среди причин в СМИ назывались разногласия между ним и продюсером Андреем Разиным по поводу распределения доходов.

После ухода из "Ласкового мая" Юрий перебрался в Германию, где жил вплоть до своей смерти, хотя и часто приезжал в Россию на гастроли, успешно развиваясь как сольный исполнитель. За границей он познакомился с будущей женой Светланой, в 2007-м пара узаконила отношения. Впоследствии супруга подарила знаменитости двоих наследников.

Шатунов умер в июне 2022-го от острой сердечной недостаточности.

Читайте также


судышоу-бизнесистории

Главное

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика