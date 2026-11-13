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13 ноября, 13:33

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Солист "Непары" Шоуа заявил, что врачи не верили в его выздоровление после туберкулеза

"Я буквально прожигал жизнь": солист "Непары" Шоуа рассказал, как поборол тяжелую болезнь

Солист группы "Непара" Александр Шоуа рассказал, как поборол туберкулез вопреки неутешительным прогнозам медиков. Подробности – в материале Москвы 24.

"Был в полуживом состоянии"

Фото: youtube.com/Galich Ida

Солист группы "Непара" Александр Шоуа принял участие в шоу Иды Галич "Не молчи". Он откровенно рассказал, как в середине 1990-х ему поставили страшный диагноз – туберкулез. Изначально у исполнителя заподозрили воспаление легких, однако все оказалось куда хуже.

"Я в 1995-м подхватил эту штуку. Она вышла наружу, когда мне казалось, что я прожигаю жизнь. Это было в начале года. Однажды пришел домой, почувствовал головокружение, подошел к крану, и у меня пошла кровь из горла. <...> Я был молод, я здорово испугался. Почувствовал, что буду бороться", – вспомнил Александр.

Музыкант прошел лечение в специализированном институте. Он также вспомнил, что во время врачебного обхода медики открыто высказали сомнения в его выздоровлении.

Зашли врачи, а я был в полуживом состоянии, весил 48 килограммов, такой скелет, обтянутый кожей. Кто-то сказал – этот умрет, уберите его, чтобы не портить статистику. Я подумал: шиш тебе.
Александр Шоуа
певец, музыкант

Певец отметил, что медикаментозное лечение начало действовать, причем сначала психологически. Помимо этого, медучреждение находилось в лесу, и там была возможность заниматься дыхательными практиками.

Шоуа также порассуждал на тему того, почему он заболел туберкулезом. Александр предположил, что это случилось из-за не совсем здорового образа жизни, который он вел в то время.

"Я заболел не из-за работы, а больше из-за гулянок. Я буквально прожигал жизнь. Мы приходили домой утром, были какие-то компании, тусовки, сигареты, алкоголь. Конечно, это страшно", – признался Шоуа.

"Поддержание жизненного тонуса"

Фото: youtube.com/Galich Ida

Впоследствии музыкант пересмотрел свои привычки. Ранее он рассказывал журналистам, что перенесенное заболевание стало для него страшным, но серьезным жизненным уроком. После этого он стал придерживаться здорового образа жизни, регулярно проходить медицинские обследования, а также не пренебрегать физическими нагрузками.

"Хотя из-за нехватки времени активно спортом не занимаюсь, только физкультурой, но считаю ее не менее важной и полезной для поддержания здоровья и жизненного тонуса", – говорил солист группы "Непара" в 2025-м.

Сейчас 52-летний музыкант активно занят не только здоровьем и семьей, но и творчеством. Он участвует в музыкальных телепроектах, записывает новые треки и выступает. На днях Александр поделился с подписчиками тем, что в начале декабря выйдет на сцену премии "Золотой граммофон". Он также поблагодарил фанатов за поддержку.

"Именно ваша любовь вдохновляет меня двигаться вперед, создавать новую музыку и радовать вас снова и снова", – написал Шоуа.

Александр женат на юристе Наталье, супруги воспитывают двоих детей: дочь Таисия родилась в 2014-м, а сын Аарон – в 2023-м. У Шоуа также есть старшая наследница Майя от первого брака.

"Непара"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/033

Александр Шоуа обрел популярность в составе дуэта "Непара", который создал вместе с Викторией Талышинской в 2002-м. Александр выступал в нем в качестве исполнителя и композитора. В 2003-м коллектив выпустил дебютный альбом "Другая семья", который стал популярен среди слушателей и получил статус платинового. Трек "Другая причина" стал хитом.

Дуэт начал активно гастролировать, впоследствии музыканты выпустили еще два альбома, которые тоже были полны хитов, в том числе "Бог тебя выдумал", "Плачь и смотри". Однако в 2012-м Александр решил заняться сольной карьерой. В 2013-м коллеги вновь объединились, хотя Шоуа параллельно продолжил развивать собственный проект.

В 2019 году Александр объявил об окончательном распаде дуэта. Причем музыканты расстались со скандалом и взаимными претензиями: Шоуа обвинил коллегу в несоблюдении дисциплины и даже в попытке присвоить плоды его творчества, выкупив песни коллектива. В свою очередь Талышинская опровергала это, заявляя, что вкладывала собственные финансы в продвижение дуэта, жертвовала личной жизнью ради карьеры, а также постоянно сталкивалась с жесткой критикой со стороны Александра.

По данным СМИ, в начале 2020-го Шоуа выкупил права на бренд "Непара". Теперь коллектив выступает в обновленном формате: в состав вошли бэк-вокалистки и профессиональные музыканты. Шоуа записывает песни как в составе "Непары", так и сольно, а также занимается продюсированием.

В свою очередь, Виктория выступает в составе музыкального дуэта "2 ОКеана". Певица замужем в третий раз, с супругом воспитывает дочь.

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