Зрители потребовали возврата денег после концерта Киркорова в Тюмени

Зрители потребовали вернуть деньги после концерта Филиппа Киркорова в Тюмени: они заявили, что артист вышел на сцену в неадекватном состоянии и еле пел. Позже сам артист объяснил свое поведение плохим самочувствием из-за высокой температуры. Подробности – в материале Москвы 24.

"Фасон трещал по швам"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/fkirkorov

Зрители, посетившие концерт Филиппа Киркорова в Тюмени 9 ноября, потребовали от организаторов вернуть деньги. По их словам, артист едва держался на ногах и еле пел, пропуская целые строки песен.

В конце шоу певец обратился к зрителям со сцены и сообщил, что очень плохо себя чувствует.





Филипп Киркоров народный артист России, певец Я не мог сегодня вас подвести. И в любом состоянии... Я уже под конец концерта могу сказать, что вы, надеюсь, ничего не поняли. Я как представил, что вы сдаете билеты назад в этот практически Новый год, который застал меня здесь, в Тюмени... Я не мог разрушить этот праздник для себя в первую очередь и для вас, выступив сегодня перед вами в любом состоянии, как бы мне плохо ни было.

По данным СМИ, на концерт в Тюмень приехали фанаты из разных городов Сибири – Новосибирска, Красноярска и Омска. Билеты в первые ряды стоили 24 тысячи рублей, на дальние места – от 8 до 10 тысяч. В итоге, несмотря на обращение артиста со сцены, недовольные зрители начали объединяться в группы и массово требовать назад деньги.

Позже Киркоров прокомментировал произошедшее на концерте, отметив, что это было одно из самых сложных выступлений за всю его творческую жизнь.

"Сегодня мне пришлось выйти на сцену с высокой температурой. И я не стану скрывать: каждый номер давался непросто. Возможно, завтра я пожалею о своем решении не отменять концерт сегодня, но я просто не мог поступить иначе. Меня так воспитали, так научили мои родители: "Лопни, но держи фасон!" Сегодня, признаюсь, фасон трещал по швам. Но я принял решение и взял на себя ответственность – выйти к своему зрителю", – отметил Киркоров.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/fkirkorov

Артист допустил, что кто-то ушел с мероприятия "с чувством разочарования, с обидой или несбывшимися ожиданиями". Киркоров добавил, что ему особенно непросто это осознавать.

"И если сегодня я не смог подарить кому-то те эмоции, за которыми вы пришли, – простите меня. Поверьте, мне самому хотелось большего. Но есть вещи, которые сильнее температуры, усталости и любых обстоятельств. Это уважение к своему зрителю. И любовь к сцене, которой я отдал всю жизнь", – написал Филипп.

В заключение Киркоров поблагодарил тюменских врачей бригады скорой помощи.

Позднее представитель артиста Екатерина Успенская рассказала изданию Ura.ru, как Киркоров чувствует себя после выступления.

"Сейчас артист отдыхает, спит. Ему стало плохо уже непосредственно перед концертом, была высокая температура", – сообщила Успенская.

"Моя команда – настоящие хулиганы"

Это не первое скандальное выступление Киркорова. Осенью 2022 года во время концерта в Казахстане певец шокировал зрителей своим поведением. Началось все с того, что опаздывающие на мероприятие гости застали певца в фойе ругающимся с помощником.

Затем во время исполнения песни "Зайка моя" певец нервно отреагировал на то, что одна из танцовщиц наступила звезде на шлейф костюма. Далее артист спустился в зал с букетом и отхлестал им по лицу неизвестного мужчину. Сначала зрители предположили, что это был один из фанатов. Однако позже директор певца Екатерина Успенская заявила, что под удар попал сотрудник поп-звезды, сообщает Life.ru.





Екатерина Успенская директор Филиппа Киркорова Это был наш человек из команды. Не пропустил просто поклонников к сцене. Поклонники хотели к Филиппу, к сцене подойти. Наверное, больше ничего не происходит, вот и все закрутились вокруг Филиппа.

В том же Казахстане Киркоров попал в другой скандал, когда вышел на сцену в эпатажном образе: в пестрых легинсах, жилетке со стразами и бахромой, а также в шляпе. Филипп исполнил танцевальный номер, а затем отправился к зрителям в провокационном виде. Артист позже заявил, что в этом случае члены его команды решили "подшутить" над ним.

"Моя команда – настоящие хулиганы. Даже я был в шоке, когда меня практически раздели на песне "В саду Эдемовом". Именно в этот момент я должен выходить в зрительный зал! Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам. На этот раз разыграли карту "Голый король", оставив меня без шорт ровно перед тем, как мне идти в зал", – указал Киркоров.

Певец пообещал запомнить этот поступок и подготовить ответ.

Скандал с тельняшкой

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Еще один концерт Киркорова, который только запланирован на 27 ноября, находится под угрозой срыва. Представители семи общественных организаций Ярославской области потребовали отменить выступление поп-короля, который должен пройти на площадке "Арена-2000. Локомотив".

Инициатором обращения выступил руководитель местного отделения "Союза десантников России" Андрей Палачев. Его поддержали представители "Боевого братства", "Фронтового братства", областного Комитета семей воинов Отечества и регионального отделения "Поискового движения России". Обращение было направлено губернатору Михаилу Евраеву.

Певца обвинили в неуважительном отношении к символике Воздушно-десантных войск. Поводом стал эпизод, в котором Киркоров на глазах у публики разорвал тельняшку. Авторы письма посчитали такое поведение оскорбительным для военнослужащих, ветеранов и семей погибших бойцов.

"Выражаем особое негодование в связи с публичными действиями Филиппа Киркорова, а именно эпизодом, где он демонстративно разрывал тельняшку", – говорится в обращении.

Общественники напомнили, что тельняшка и голубой берет имеют особую ценность для десантников. Официального решения об отмене выступления пока не выносили.