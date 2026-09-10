Актер из сериала "Воронины" Дужников рассказал о похудении на 100 килограммов

Звезда сериала "Воронины" Станислав Дужников удивил подписчиков резким преображением: актер сбросил 100 килограммов лишнего веса. Какие еще звезды кино и шоубизнеса изменились до неузнаваемости – читайте в материале Москвы 24.

Станислав Дужников

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

53-летний Станислав Дужников рассказал журналистам на премьере фильма "Охота на императора", что похудел на 100 килограммов. По словам актера, он изменил подход к употреблению пищи, сильно сократив количество порций.



Станислав Дужников актер Диета простая: вот все, что умещается в ладошке, – за один прием пищи.

Дужников добавил, что пробовал другие диеты и процедуры, чтобы сбросить вес, который достигал 200 килограммов, но они существенного результата не принесли. При этом препараты для снижения веса Дужников не использовал.

"Мне делали какие-то инъекции, чтобы работал обмен веществ лучше. А касаемо этих всех новомодных жиросжигающих – я бы не рекомендовал", – сказал он, пошутив, что печень тогда превратится в фуа-гра.

Также он опроверг слух, что якобы перенес операцию по резекции желудка. Актер отметил, что операция проводилась по другим медицинским показаниям.

Поддерживать форму после снижения веса актеру помогает спорт: он ежедневно делает зарядку, ходит пешком, ездит на велосипеде и бегает. Нагрузку он себе дает по силам и не считает нужным тратить время на большие дистанции.

Надежда Ангарская

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала, что смогла похудеть с 2024 года в общей сложности на 38 килограммов. Она опубликовала фото, на котором наглядно показала, что за это время потеряла вес, равный семи 5-литровым бутылкам воды.

По словам 43-летней актрисы, такой результат удивил даже ее саму и она до сих пор не верит, что смогла это сделать. Снижать вес Ангарская начала 2 года назад, обратившись к эндокринологу. Врач разработал для нее специальную диету и периодически корректировал план питания.

Из-за сложностей с ограничением еды знаменитость подключила медикаментозную терапию, которая помогала снижать аппетит. Однако Ангарская не скрывала, что пользовалась препаратом, но рекомендовала тем, кто хочет сбросить вес, обращаться к специалистам и не копировать бездумно чужой опыт.

Также Надежда начала регулярно тренироваться на кардиотренажере и подключила силовые упражнения.

Александр Морозов

instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/morozov_artist

Артист эстрады и юморист Александр Морозов начал худеть со 150 килограммов. По словам 53-летнего актера, лишний вес создал многочисленные проблемы со здоровьем: развился диабет второго типа, гипертония, обструктивное апноэ, бессонница.

Избавиться от лишних килограммов помогла бариатрическая операция (уменьшение объема желудка) – после нее Александр похудел до 80 килограммов. Также актер пересмотрел свое отношение к питанию и изменил образ жизни в целом: отказался от алкоголя и выбирает здоровые продукты, которые ему нравятся.

Юморист добавил, что перестал фанатично есть сладкое, однако строгих диет не придерживается, сообщает aif.ru.



Александр Морозов артист эстрады и юморист Налегаю на мясо, потому что белок необходим. Это заблуждение, что мы от мяса поправляемся. Поправляемся от углеводов. Поэтому с сахаром и хлебом надо аккуратнее. Каши не ем, потому что это как раз углеводы.

Актер подчеркнул, что основу его рациона составляют овощи, но не все: он ест только те, что растут над землей, а не в ней.

После стремительного похудения артист обратился к пластическим хирургам, чтобы избавиться от излишков кожи. В том числе, по его словам, ему была проведена абдоминопластика – операция по удалению так называемого "фартука" на животе – и липосакция спины. Помимо этого, комик сделал комплексную подтяжку лица и убрал носогубные складки.

Мария Аронова

Фото: ТАСС/Роман Наумов

Недавно 54-летняя народная артистка РФ рассказала журналистам, что, начиная с конца 2025 года, сбросила 22 килограмма. Она также отметила, что на такое преображение ее подтолкнул сын, который сам похудел на 45 килограммов.





Мария Аронова актриса, народная артистка РФ Я стараюсь не есть мои любимые булки. Я просто перестала есть много. Я не могу не есть после 6, потому что до спектакля я не ем. Я отказалась от мучного, отказалась от колбас, от картошки моей любимой, жареной, к сожалению.

При этом Аронова пожаловалась на аферистов, которые пытаются заработать деньги на ее похудении: она предупредила поклонников, что мошенники публикуют в Сети рассказы якобы от ее имени, параллельно рекламируя какие-то диеты и продукты для стройности.

"Мы написали заявление в прокуратуру, а сейчас опять появилась эта страница", – добавила она.

Лука Затравкин

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Одним из самых громких за последнее время также стало преображение сына художника Никаса Сафронова –36-летнего пианиста Луки Затравкина. Буквально пару лет назад его вес составлял около 300 килограммов, а в середине июня на одном из шоу он рассказал, что ему удалось сбросить 170.

Лука признался, что путь к здоровому весу не был легким, но не стал раскрывать подробности, чтобы его советы не причинили вреда другим.

"Я постоянно делаю замеры, провожу анализ формы, чтобы нигде не навредить себе. Это сложный и кропотливый процесс", – уточнил он.

Затравкин отметил, что постоянно проходит не дешевые обследования и сдает немало анализов. При этом пианист заявил, что ему не пришлось строго ограничивать себя в плане еды.



Лука Затравкин пианист Я не отказался ни от одного из своих любимых блюд. В этом весь секрет. Я продолжал есть все, просто поменялась правильность приема пищи, добавилась активность, добавились ягоды, витамины, макро- и микроэлементы. И дальше мы делали исследования после того или иного этапа.

Затравкин также вспомнил, что некоторые методы давали нежелательные побочные эффекты в виде аллергии или бессонницы, поэтому худеть стоит только под руководством врачей.