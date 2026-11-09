Москвичам рассказали, как рекордные вспышки на Солнце скажутся на самочувствии

Повторение рекорда по количеству вспышек на Солнце в XXI веке было зарегистрировано 7 ноября, сообщили ученые. Чем продиктована такая активность и стоит ли метеозависимым готовиться к ухудшению самочувствия, разбиралась Москва 24.

Закономерное явление?

Фото: NASA

Ученые зарегистрировали 29 вспышек на Солнце за 7 ноября, что стало повторением рекорда XXI века. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, все они произошли в пределах одной группы солнечных пятен под номером 4 566.



(Национального управления океанических и атмосферных исследований – Прим. ред.) , это повторение рекорда начиная как минимум с 2000 года.

из текста публикации Согласно данным мирового каталога NOAA, это повторение рекорда начиная как минимум с 2000 года.

Столько же вспышек за день ранее фиксировали 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024-го. При этом рубеж в 30 вспышек за сутки Солнце в XXI веке пока не преодолевало.

Кроме того, 8 ноября было 28 вспышек, а за первые 8 часов 9 ноября специалисты зафиксировали 10 таких эпизодов – такой темп соответствует примерно 30 событиям в сутки. Как правило, они фиксируются в группе пятен 4 566, направленной в сторону Земли, однако из-за высокого темпа умеренных вспышек энергия тратится "почти впустую".



В ИКИ РАН подчеркнули, что в ближайшие 2 дня на Земле возможны легкие геомагнитные возмущения из-за остаточного влияния корональной дыры. При этом не исключены сильные солнечные вспышки, прогноз на вторую половину недели может значительно ухудшиться.

"Пик активности пройден"

Такое количество вспышек на Солнце ни о чем не говорит, поскольку они не очень сильные, пояснил в беседе с Москвой 24 доктор физико-математических наук, член ученого совета филиала "Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН" Игорь Чашей.

"В этом нет ничего необычного. Сейчас солнечная активность идет на спад, но это не значит, что она в один момент упадет до нуля. Все это колеблется: вспышки бывают то чаще, то реже. Пик активности уже пройден, и обстановка становится все спокойнее, хотя бывают какие-то всплески", – сказал он.

По словам специалиста, цикл солнечной активности составляет 11 лет. Последний максимум был в 2025 году, поэтому следующий прогнозируется в 2036-м. Между этими событиями на Солнце очень мало пятен и вспышек.





Игорь Чашей доктор физико-математических наук, член ученого совета филиала "Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН" В целом на людях такая обстановка мало сказывается. При этом есть метеочувствительные, которые больше ощущают изменения погоды и атмосферного давления. Солнечная активность через колебания магнитного поля может влиять на человека, но это очень слабый агент.

В большинстве случаев возмущения чувствуют люди с сильно ослабленным здоровьем, например пациенты с проблемами с сердцем. Однако достоверных данных о подобных ситуациях нет, резюмировал Чашей.

Однако врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал Москве 24, что подобные явления не сильно сказываются на самочувствии.

"Человек – часть природы, и на него влияет все, но не настолько, чтобы это серьезно сказывалось на здоровье", – подчеркнул он.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Мозг не имеет глаз и воспринимает информацию как есть: когда меняется атмосферное давление, мы чувствуем это рецепторами. Мозг не знает, что делать, и на всякий случай снижает активность. Поэтому в такое время люди обычно чувствуют, что со здоровьем что-то не то: появляется вялость, апатия. Все как бы замирает, но ничего страшного в этом нет.

Нивелировать состояние недомогания, чтобы держать себя в тонусе в такой период, можно. Специалист рекомендовал снизить нагрузку и перейти в режим выполнения только самых необходимых задач, пока идет солнечное возмущение.

"Стараемся не перегружать себя: ложимся вовремя спать, не едим чрезмерно перченые, приправленные продукты, избегаем лишней активности и горячительных напитков, чтобы никак себя не стимулировать. Этот день надо провести спокойно – и не будет перегрузки. Когда все закончится, самочувствие нормализуется", – добавил он.

Однако если это будет хроническая борьба с усталостью, человек "загонит себя в угол", предупредил врач.

"Организм будет требовать постоянной подпитки стимуляторами в виде кофе или энергетиков, так как привыкает к ним и захочет повышения доз. А это грозит токсичными изменениями в сердце", – пояснил эксперт.



Он призвал не стимулировать организм лишний раз таким образом. Если есть возможность сделать паузу – следует отдохнуть, заключил Кондрахин.

