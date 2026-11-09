Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 18:42

Наука
Главная / Истории /

Москвичам рассказали, как рекордные вспышки на Солнце скажутся на самочувствии

Время отдохнуть? Как рекордное количество вспышек на Солнце влияет на здоровье

Повторение рекорда по количеству вспышек на Солнце в XXI веке было зарегистрировано 7 ноября, сообщили ученые. Чем продиктована такая активность и стоит ли метеозависимым готовиться к ухудшению самочувствия, разбиралась Москва 24.

Закономерное явление?

Фото: NASA

Ученые зарегистрировали 29 вспышек на Солнце за 7 ноября, что стало повторением рекорда XXI века. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, все они произошли в пределах одной группы солнечных пятен под номером 4 566.

Согласно данным мирового каталога NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований – Прим. ред.), это повторение рекорда начиная как минимум с 2000 года.
из текста публикации

Столько же вспышек за день ранее фиксировали 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024-го. При этом рубеж в 30 вспышек за сутки Солнце в XXI веке пока не преодолевало.

Кроме того, 8 ноября было 28 вспышек, а за первые 8 часов 9 ноября специалисты зафиксировали 10 таких эпизодов – такой темп соответствует примерно 30 событиям в сутки. Как правило, они фиксируются в группе пятен 4 566, направленной в сторону Земли, однако из-за высокого темпа умеренных вспышек энергия тратится "почти впустую".

В ИКИ РАН подчеркнули, что в ближайшие 2 дня на Земле возможны легкие геомагнитные возмущения из-за остаточного влияния корональной дыры. При этом не исключены сильные солнечные вспышки, прогноз на вторую половину недели может значительно ухудшиться.

"Пик активности пройден"

Фото: 123RF.com/andreypopov

Такое количество вспышек на Солнце ни о чем не говорит, поскольку они не очень сильные, пояснил в беседе с Москвой 24 доктор физико-математических наук, член ученого совета филиала "Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН" Игорь Чашей.

"В этом нет ничего необычного. Сейчас солнечная активность идет на спад, но это не значит, что она в один момент упадет до нуля. Все это колеблется: вспышки бывают то чаще, то реже. Пик активности уже пройден, и обстановка становится все спокойнее, хотя бывают какие-то всплески", – сказал он.

По словам специалиста, цикл солнечной активности составляет 11 лет. Последний максимум был в 2025 году, поэтому следующий прогнозируется в 2036-м. Между этими событиями на Солнце очень мало пятен и вспышек.

В целом на людях такая обстановка мало сказывается. При этом есть метеочувствительные, которые больше ощущают изменения погоды и атмосферного давления. Солнечная активность через колебания магнитного поля может влиять на человека, но это очень слабый агент.
Игорь Чашей
доктор физико-математических наук, член ученого совета филиала "Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН"

В большинстве случаев возмущения чувствуют люди с сильно ослабленным здоровьем, например пациенты с проблемами с сердцем. Однако достоверных данных о подобных ситуациях нет, резюмировал Чашей.

Однако врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал Москве 24, что подобные явления не сильно сказываются на самочувствии.

"Человек – часть природы, и на него влияет все, но не настолько, чтобы это серьезно сказывалось на здоровье", – подчеркнул он.

Мозг не имеет глаз и воспринимает информацию как есть: когда меняется атмосферное давление, мы чувствуем это рецепторами. Мозг не знает, что делать, и на всякий случай снижает активность. Поэтому в такое время люди обычно чувствуют, что со здоровьем что-то не то: появляется вялость, апатия. Все как бы замирает, но ничего страшного в этом нет.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук

Нивелировать состояние недомогания, чтобы держать себя в тонусе в такой период, можно. Специалист рекомендовал снизить нагрузку и перейти в режим выполнения только самых необходимых задач, пока идет солнечное возмущение.

"Стараемся не перегружать себя: ложимся вовремя спать, не едим чрезмерно перченые, приправленные продукты, избегаем лишней активности и горячительных напитков, чтобы никак себя не стимулировать. Этот день надо провести спокойно – и не будет перегрузки. Когда все закончится, самочувствие нормализуется", – добавил он.

Однако если это будет хроническая борьба с усталостью, человек "загонит себя в угол", предупредил врач.

"Организм будет требовать постоянной подпитки стимуляторами в виде кофе или энергетиков, так как привыкает к ним и захочет повышения доз. А это грозит токсичными изменениями в сердце", – пояснил эксперт.

Он призвал не стимулировать организм лишний раз таким образом. Если есть возможность сделать паузу – следует отдохнуть, заключил Кондрахин.

Читайте также


Зудакова Татьяна

наукаистории

Главное

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика