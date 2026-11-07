Фитнес-эксперт Каневский перечислил обследования, необходимые перед началом тренировок

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, каких врачей лучше пройти перед началом тренировок, чтобы занятия были действительно эффективными и безопасными.

За дело – с умом

Ребенком я хотел заниматься спортом, но, так как у меня бронхиальная астма, врачи категорически запрещали мне любые физические нагрузки. При этом с десяти лет я начал проявлять небывалый интерес к тренировкам: сначала сам, на турниках во дворе, а потом и в спортивных секциях, обманывая тренеров и говоря им, что я абсолютно здоров.

В итоге однажды я столкнулся с тем, что на тренировке по тайскому боксу у меня произошел сильнейший приступ. Именно поэтому перед началом занятий, особенно для людей старше 30 лет, важно пройти ряд обследований, чтобы тренировки пошли на пользу, а не навредили!

Каких врачей нужно пройти и какие анализы сдать – разберем в этом материале.

Дыхание

Это серьезное заболевание, которое может проявить себя в разных условиях, в том числе под нагрузкой. Именно поэтому важно посетить пульмонолога, который проведет соответствующие исследования и даст рекомендации по нагрузке.

При аллергической астме (в том числе и аллергии в целом) необходимо пройти аллерголога, чтобы выявить потенциальные триггеры: пыльца (важно при занятиях на улице), пыль (в том числе от магнезии, которую используют в тренажерном зале) и другие виды раздражителей.

Из лабораторных исследований делают общий анализ крови, а также общий и специфический lgE анализ – при подозрении на аллергическую природу, а уже по нему подбирают аллергопанели.

Сердечно-сосудистая система

Любая тренировка заставляет наше сердце работать быстрее: оно увеличивает частоту сердечных сокращений, чтобы обеспечить работающие мышцы кислородом. К большому сожалению, ряд проблем со стороны именно сердечно-сосудистой системы сильно помолодели, в том числе гипертоническая болезнь, что может являться серьезным ограничением для регулярных физических нагрузок.

Важно, что проблемы с сердцем проявляются не только у людей с избытком веса тела, но и при его отсутствии. Причин здесь может быть много: вредные привычки, хронический стресс, недосып и ряд других.

При любом подозрении или при наличии той или иной проблемы важно посетить кардиолога, который назначит ряд обследований, в том числе ЭКГ и УЗИ сердца, а также ряд исследований: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ, липидный профиль, электролиты, коагулограмму (важный показатель свертываемости крови). Все это помогает выявить риски тромбообразования, из-за которых происходит развитие острого состояния – инфаркта или инсульта.

Гормоны щитовидной железы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Перед началом занятий при избытке веса тела нужно сдать анализ на гормоны щитовидной железы, так как дефицит тиреотропного гормона может снижать общий обмен веществ. А это будет влиять на похудение не только от диеты, но и тренировок. Здесь важна консультация и наблюдение эндокринолога.



Также при избытке веса тела стоит сдать следующие анализы:

общий анализ крови;

глюкоза и гликированный гемоглобин;

липидный профиль;

гормоны щитовидной железы;

печеночные и почечные пробы;

витамин D;

ферритин.

Другими словами, нужно пройти достаточно глобальное обследование, так как ожирение несет за собой серьезные риски для здоровья именно во время физических нагрузок, особенно для сердечно-сосудистой системы, а также для опорно-двигательного аппарата.

Ортопед

Пожалуй, один из основных врачей, которого нужно посетить всем людям старше 30 лет перед началом занятий. Ортопед – врач, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний и деформаций опорно‑двигательного аппарата: костей, суставов, связок, мышц, сухожилий и позвоночника.

Это важно потому, что у людей, которые годами вели малоподвижный образ жизни, так или иначе присутствуют определенные дисфункции со стороны опорно-двигательного аппарата, особенно позвоночного столба, суставов. А это значит, что любые нагрузки важно давать с учетом соответствующего отклонения от нормы. Более того, при ряде дисфункций, врач может направить на тренировки к ЛФК-специалисту, а не в фитнес-клуб.

Другими словами, если вы не тренировались годами, перед началом любых занятий важно пройти специалистов, чтобы тренировки дали желаемый результат, а не спровоцировать ухудшение состояния.