Дмитрий Тарасов познакомился с "блогером-близнецом" Еленой Морозовой

Дмитрий Тарасов встретился со своей "сестрой-близняшкой" Еленой Морозовой, героиней мема "А мне пофиг". На сходство между ними футболисту не раз указывали подписчики. Подробности встречи – в материале Москвы 24.

"По многочисленным просьбам"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/platochegk

Футболист Дмитрий Тарасов показал в личных соцсетях, как встретился с "сестрой-близнецом", блогером Еленой Морозовой.

Пользователи Сети давно обратили внимание на сходство героини мема "А мне пофиг" и спортсмена. Сама Елена тоже записала видео, в котором призналась, что ее часто путают с футболистом. Говоря о сходстве со знаменитостью, женщина призналась, что несколько раз даже фотографировалась с поклонниками от имени Дмитрия.

В итоге после многочисленных шуток Тарасов решил лично познакомиться со звездой интернета.





Дмитрий Тарасов футболист Ребятки, по многочисленным просьбам. Вы меня просто урыли сообщениями в соцсетях с просьбой, чтобы я встретился со своей "сестрой". Я приехал к ней, друзья, и привез ей много-много продуктов. Сейчас пойду и познакомлюсь с ней. И я чувствую, что она очень хороший человек.

Елена радушно встретила гостя, блогеры пообщались и сделали несколько совместных фото. Часть ролика Тарасов шутливо сопроводил заставкой из программы "Жди меня".

"Вы так долго мне писали, переживали, и это свершилось! Я встретил свою "сестру" Лену "А мне пофиг"! Мне кажется, это она на меня больше похожа, чем я сам", – подписал ролик футболист.

На долгожданную коллаборацию сразу отреагировали пользователи Сети.

"Слушайте, ну реально брат с сестрой. Есть прям общее что-то, ДНК делать будем?", "индийское кино, думаю, даже телефон опознает, молодец", "после этой встречи предлагаем 2027-й опять объявить годом семьи", "когда близнецов разделили в роддоме, и вот спустя 30 лет состоялась встреча", – написали в комментариях под видео.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kostenko.94

На забавный ролик также обратили внимание звезды Ксения Бородина, Юлия Проскурякова, Елена Борщева, Надин Серовски и другие. Кроме того, на встречу отреагировала жена спортсмена, модель Анастасия Костенко, которая назвала публикацию мужа "видео года".





Анастасия Костенко блогер, модель Я в шоке, насколько это видео залетело в стратосферу! Мне кажется, можно смело сказать, что это видео года. Мой шок в шоке! А можно такую активность всегда? Я готова публиковать все, что у нас есть. А у нас много приколов в семье. Просто скромность моя иногда доминирует над черным юмором. Ключевое слово – иногда.

Позже появилось и видео с распаковкой продуктов – формат, который принес популярность блогу Елены и ее мужу Николаю. Однако в этот раз в съемках приняли участие Дмитрий и Анастасия, которые помогли героям с комментариями.

Звезда соцсетей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/platochegk

Елена Морозова – инвалид II группы. Она прославилась в 2021 году, когда в TikTok завирусился ролик с ее участием: там женщина с невозмутимым видом произнесла фразу "А мне пофиг". Позже короткий отрывок из видео стал мемом.

Однако широкую известность Елена вместе с мужем Николаем получили благодаря фриганству и видео с распаковкой продуктов в своем блоге platochegk. Супругов отличает необычный юмор, фирменные фразы и споры – на них подписаны десятки тысяч человек. В интервью с Москвой 24 Елена отметила, что у нее есть особенности развития.





Елена Морозова блогер Я и медицински, и педагогически запущена. Мне 40 лет, но я абсолютно безграмотна. Как чистый лист бумаги.

При этом супруг Елены добавил, что для нее блогерство – "как социальная реабилитация".

Хейт Тарасова

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/tarasov23

До видео с Еленой Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия столкнулись с огромной волной хейта из-за поведения футболиста на шоу "Ставка на любовь".

Зрители обвинили Дмитрия в излишней жесткости по отношению к жене. Например, в одном из выпусков Костенко пожаловалась на самочувствие во время испытаний. Она отметила, что не является профессиональным спортсменом, родила четверых детей, страдает сколиозом и имеет проблемы с мениском. В ответ Тарасов призвал жену как полноправную участницу соблюдать условия проекта, на который она пришла.

"Здесь это никого не волнует. Это никому не интересно. Ты приехала сюда, значит, принимай правила игры", – заявил футболист.

При этом в Сети завирусились и другие нарезки из шоу, в которых Тарасов, по мнению пользователей, не обрадовался победе жены в одном из испытаний, холодно отнесся к ней и принизил ее заслуги.

В другом ролике Анастасия рассказала о замечании в свой адрес, которое когда-то получила от супруга. Речь шла о целлюлите, который ее муж заметил после беременности Костенко и назвал "апельсинчиком". Еще в одном фрагменте Дмитрий в резкой форме высказал жене претензии за нарушение договоренности "не эмоционировать". Свое поведение Тарасов позже объяснил скупостью на эмоции.

Позже Костенко рассказала, что окружающие и друзья с юмором отнеслись к такой популярности пары.

"Эта ситуация преобразила все вокруг. Друзья наши вообще угарают, подкалывают, все мы шутим. Все знают прекрасно, какой Дима, какие у нас отношения", – отметила она.

Анастасия добавила, что они с Дмитрием интересные и веселые люди, поэтому их фразы так часто разбирали на цитаты, активно писали о них и лишь иногда "могли цепляться". В личном блоге модель указала, что шоу оставило только хорошие воспоминания.

"Удивительно, как люди сами выбирают, на чем сделать акцент... Но этот выбор часто говорит не о нас, а о них самих", – отметила Анастасия.

Себя она охарактеризовала как "чистую эмоцию", а супруга Дмитрия назвала "надежной мотивацией", подчеркнув, что выдержала проект только благодаря его вере.