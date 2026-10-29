Пользователи Сети обвинили футболиста Тарасова в абьюзе по отношению к жене

Пользователи Сети возмутились поведением бывшего супруга Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова. По мнению многих, спортсмен абьюзит нынешнюю жену Анастасию Костенко. Поводом для предположений стали нарезки из реалити-шоу, в котором пара приняла участие. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я его за это люблю и ценю"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kostenko.94

В Сети завирусились нарезки из шоу "Ставка на любовь", в котором в числе прочих приняли участие футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко. Пользователи обратили внимание на поведение спортсмена по отношению к избраннице. По мнению некоторых комментаторов, он не радуется успехам жены, постоянно принижает ее и ее заслуги.

Особую популярность получили фрагменты, где Тарасов сдержанно отреагировал на успех Костенко на одном из испытаний. В другом ролике Анастасия рассказала о честности в отношениях.





Анастасия Костенко модель, супруга Дмитрия Тарасова Когда у меня после родов был такой момент – целлюлит. И он такой: "Заечка, "апельсинчик", да, там?" Спокойно, очень аккуратно. И я его за это люблю и ценю. Потому что это здорово, когда тебе человек говорит сразу, что ему не нравится.

В другом фрагменте Дмитрий предъявил жене претензии за то, что та нарушила их договоренность "не эмоционировать".

"Что за реакция, объясни? Я тебя сейчас заберу, и мы уедем просто отсюда. Мы договорились с тобой", – возмутился Тарасов.

Костенко попыталась оправдаться перед мужем, называя его "заей", однако тот резко развернулся и ушел, бросив, что "вопрос закрыт" и он с ней "больше не хочет разговаривать".

В Сети обсудили все эти моменты, предположив, что Тарасов якобы подавляет жену, а та просто не хочет посмотреть правде в глаза.

"Девочка просто пытается убедить себя всячески, что все хорошо, и вот семья, и мужчина прекрасный. <...> Вот так абьюз и получается. Всячески стараться не быть конфликтной и сохранить семью. Сам не замечаешь, а твои мозги уже промыты", "есть такие мадамы, у которых своя музыка в голове. Таким кристально пофиг, кто, что, каким тоном. Они улавливают что-то свое и вполне довольны жизнью", "мне не понравилось, что он не обнял, когда Настя радостная сообщила о победе", "он приревновал ее к победе. Стремно. Он не выдержал славы жены", "печально, что она считает, что это нормально", "ребят, зря вы пришли на это шоу", "я тебе четверых детей, а он – "там апельсинчик"? Жесть", "он ее держит в заложниках?" – высказались пользователи Сети.

"Защитить свое хрупкое "я"

Обсуждения в Сети были настолько бурными, что главные герои истории решили объясниться. В частности, Тарасов в личном блоге высказался по поводу ситуации, когда он якобы холодно воспринял победу супруги в одном из испытаний. Дмитрий заявил, что он в принципе скуп на эмоции, но сказал Анастасии все лично.





Дмитрий Тарасов футболист Я такой человек, я не очень эмоциональный и не умею прыгать и радоваться. Но в душе меня переполняли эмоции. Я горжусь своей женой, потому что у нее один из самых больших страхов – это именно высота. И я очень боялся этого испытания. Но даже в этом случае она была на первом месте. Я лично ей все сказал. Я ее люблю и очень горжусь ею!

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kostenko.94

На защиту супруга встала и сама Костенко. Она заявила в своих соцсетях, что весь приписываемый их паре негатив просто надуман. Например, Анастасия прокомментировала свои же слова о том, что супруг открыто говорит ей об изменениях в ее теле. Модель не считает это "ред флагом".

"В медийном пространстве люди часто подменяют понятия. В нездоровых отношениях процветает перфекционизм и идеализация. Партнеры создают иллюзию идеального брака, где все всегда прекрасно, а любые проблемы замалчиваются. Это называется когнитивным искажением – попыткой выдать желаемое за действительное, чтобы защитить свое хрупкое "я", – заявила Костенко.

Многодетная мать также отметила, что этот отрывок вызвал столь бурное обсуждение, потому что люди склонны проецировать свои страхи на других.

"Люди с нестабильной самооценкой и глубокими комплексами часто проецируют свои страхи на окружающих. Для человека с высокой уязвимостью и непринятием своего тела критика – это разрушение. Для них это действительно "ред флаг", потому что они воспринимают любое замечание как отвержение", – добавила Анастасия.

"Держал Ольгу на чердаке"

Об абьюзе со стороны Дмитрия высказывалась и его экс-супруга, телеведущая Ольга Бузова. В интервью Лауре Джугелии в январе 2026-го она рассказала, что спортсмен был чересчур ревнив в браке, хотя поводов для этого она не давала. Кроме того, Тарасов винил Ольгу в своих спортивных неудачах.





Ольга Бузова телеведущая, блогер Он не мог выходить на поле, если я была где-то. Если плохая игра, значит, я была виновата. Он не мог сосредоточиться, если я была на гастролях. Ну там много ситуаций было.

Бузова добавила, что бывший муж настаивал на том, чтобы она отказалась от карьеры ради семьи.



Сам Тарасов с иронией ответил на обвинения Ольги в личном блоге.

"Через 10 лет вскроются подробности, что я держал Ольгу на чердаке связанной, а когда не забивал гол, вообще на улице неделю жила..." – написал спортсмен.

При этом нынешняя жена Дмитрия заявила в эфире нашумевшего реалити в середине октября, что Бузова вспоминает бывшего ради пиара.

"В этой истории каждый получил, что хотел: Дима получил семью, его бывшая супруга получила славу", – отметила Анастасия.

В свою очередь, Ольга в разговоре с журналистами выразила удивление, что Костенко с Тарасовым вообще решились принять участие в шоу, ведь, по ее словам, одной из причиной ее развода как раз было нежелание публичности со стороны Дмитрия.





Ольга Бузова телеведущая, блогер Я считаю, что супруга Димы должна мне благодарственное письмо написать, потому что если бы не я, не было бы такой популярности и ажиотажа. То, от чего так сильно бежали, к тому и пришли.

Бузова и Тарасов были в браке с 2012 по 2016 год. Затем, в 2018-м, спортсмен женился на Костенко. У пары четверо детей. У Дмитрия также есть старшая дочь от первого брака с Оксаной Пономаренко.