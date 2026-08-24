Экс-возлюбленная Вани Дмитриенко пожаловалась на абьюз в отношениях с певцом

Экс-возлюбленная Вани Дмитриенко, блогер Саша Айс, рассказала об абьюзе и ревности со стороны певца в отношениях. Исполнитель напрямую не ответил бывшей девушке, однако в Сети появились фрагменты интервью, в которых он в свою очередь рассказал о предательстве со стороны Саши. Подробности – в материале Москвы 24.

"Ревность на каком-то нездоровом уровне"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/isashaice

Экс-возлюбленная Вани Дмитриенко, блогер Саша Айс, рассказала подробности отношений с певцом в своих соцсетях. Молодые люди встречались в период с 2021-го по 2024-й: девушка отметила, что ее много раз звали на интервью, чтобы она поделилась историей романа с Ваней, однако она отказывалась, а сейчас решила закрыть "эту тему раз и навсегда". Блогер заявила, что ее чувства были искренними, однако она столкнулась с неверностью в отношениях.

"Вы даже представить не можете, скольким и каким девушкам, помимо меня, приходилось собирать себя по кусочкам после каких-либо отношений с этим товарищем. Еще в 2020 году я совершенно случайно познакомилась с мальчиком, который показался мне очень светлым и хорошим. <...> В отношениях с ним мне было очень неприятно узнать, что рядом со мной далеко не однолюб. Правда, он очень старательно убеждал меня в обратном", – сказала Саша.

Блогер добавила, что у нее постоянно было ощущение, что возлюбленный хочет куда-то сбежать. Впоследствии, по ее словам, он действительно стал часто пропадать, списывая все на гастроли и плотный график. Однако оказалось, что он увлекся другой девушкой, рассказала Айс.

"Сказал мне тогда: "Я тебя очень люблю, но нам надо расстаться", – отметила инфлюенсер.

При этом девушка отметила, что мать возлюбленного объясняла его увлечения на стороне тем, что "это нормально и что ему всегда нужна муза, ведь он творческий человек". Саша также пожаловалась, что в их отношениях была "ревность на каком-то нездоровом уровне".





Саша Айс блогер Мне нужно было прекратить общение со всеми друзьями, с которыми была знакома до отношений. Нужно было от всех отписаться. И я это сделала ради спокойствия своего избранника, потому что уважала свой выбор и его самого. Более того, он не хотел работать и иметь какие-то дела с людьми, которых звали как и моего бывшего. Кстати, во время отношений нельзя было ходить в спортзал в закрытых костюмах, потому что они облегающие, и если тренер мужчина – не годится.

Блогер заявила, что на встрече одноклассников записала возлюбленному видео, которое стало причиной ссоры, потому что рядом с девушкой находились "одноклассники, а не одноклассницы".

"Он ревновал меня к своему лучшему другу, да даже к 7-летнему мальчику", – посетовала Саша.

Кроме того, блогер заявила, что Дмитриенко считал вправе вести себя так, потому что тоже "много делал, дарил дорогие подарки". Саша отметила, что отношения были непростыми, постоянно были "скандалы, истерики", а у нее – панические атаки от всего произошедшего.

"Я ж не мазохист"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/isashaice

Сам Дмитриенко пока открыто не комментировал высказывания бывшей девушки. Однако в связи со скандалом всплыли фрагменты интервью, в которых он делился причинами краха тех отношений. В частности, в разговоре с Ксенией Собчак в июне 2025-го он рассказал, что расставание случилось по его инициативе и решение было обдуманным.

"С моей точки зрения, это было предательство. Но оно не единомоментно происходило, оно могло случиться в перспективе. И, исходя из того объема историй разных, которые причиняли мне боль в отношениях как мужчине, я просто понимал, что если человек позволяет это сделать с пониманием того, что это причинит мне боль, то я не решусь остаться в этом. Я ж не мазохист", – заявил Ваня.

Помимо этого, певец добавил, что между ними не было недопониманий из-за откровенных фотографий, которые публиковала Саша.





Ваня Дмитриенко певец Я просто считаю, что когда ты вступаешь в отношения с человеком, ты вступаешь в отношения со всем тем, что он имеет позади себя, со всеми откровенными фотографиями. Когда ты встречаешься с моделью, глупо потом говорить: "Я не хочу, чтобы ты была моделью".

В свою очередь, на фоне разгорающегося скандала издание Super опубликовало фрагмент интервью Вани для шоу "Вписка": видео вышло в феврале 2026-го, однако этот эпизод не вошел в финальный монтаж. В нем певец рассказал о тяжелом моменте: у него умер отчим и в этот же день у сестры возлюбленной был день рождения. Ваня решил поехать на вечеринку, потому что нуждался в поддержке своей девушки.

"Там находится ее бывший молодой человек. А у них была незавершенная история, они постоянно общались во время наших отношений, переписывались, где-то пересекались, виделись. И у меня была ревность на этот счет. И конкретно в этот день я попросил, чтоб было без этого. <...> В какой-то момент она выпила, так происходит, что они начинают общаться, он кладет ей руки на талию, а мне 16 лет, я такой пацан, а он взрослый чувак. Я думаю: надо набраться смелости. К нему подхожу, иду с ним поговорить", – поделился Ваня.

В разговоре бывший избранник Саши обратил внимание Дмитриенко на то, что инициативу проявляет именно Саша. Кроме того, по словам Вани, даже мать девушки указала ей, что он стал свидетелем ее флирта с экс-возлюбленным. На что Айс ответила, что ей все равно.

"Конкретно фартануло мне"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/anka.peresild_

Сейчас Ваня в отношениях с начинающей актрисой Анной Пересильд. По данным СМИ, пара встречается с начала 2025-го. Однако, судя по всему, возлюбленные настроены серьезно: они уже познакомились с родителями друг друга.

При этом поначалу пара не спешила афишировать отношения. Позже Ваня признался, что хотел дать чувствам окрепнуть. Он также добавил, что им с Анной не всегда легко найти компромисс, поскольку они оба обладают сильным характером.

На фоне разворачивающего скандала с бывшей девушкой Дмитриенко вновь признался в симпатии нынешней пассии в соцсетях.

"Ань, ну ты шикарна... конкретно фартануло мне", – прокомментировал Ваня свежую публикацию возлюбленной.

"Ваня, а мне-то так с тобой повезло..." – ответила Анна.

Возлюбленные также игнорируют хейтеров, которые отметились в комментариях обоих знаменитостей после откровений Саши.

"Любвеобильный, интересно, скоро новая будет?", "хоть я и не понимаю, зачем Саша все это выставила и какие претензии могут быть к подростку на тот момент, но Ваня после ее видео резко начал оставлять комменты в Анином аккаунте", "конкретно так разочарование настигло", "но смотри, аккуратнее с обтягивающей одеждой и тщательно выбирай, что тебе публиковать", "хорошо, что Саша рассказала правду", "при всей моей любви к Ване, даже я не знаю, что и думать", – написали комментаторы.

Однако другие пользователи призвали не верить "всему, что есть в интернете" и оставить Аню с Ваней в покое.

"Чего же вы верите всему, что вам говорят. Слепо, без фактов", "очень гармоничная пара, Аня – прекрасная девушка", "какая же красота есть в нашем мире", – заступились за пару другие пользователи Сети.

К слову, откровения Саши вызвали неоднозначную реакцию и среди ее подписчиков: одни поддержали ее, а другие обвинили в желании хайпануть и зависти к успеху бывшего.