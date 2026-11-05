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05 ноября, 17:06

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Пользователи Сети осудили Niletto за поддержку рэпера Джигана

"Прям мерзко": в Сети осудили Niletto за поддержку Джигана после скандала со стрельбой

Певец Niletto объяснил в интервью Иде Галич, почему поддержал рэпера Джигана после скандальной истории со стрельбой. При этом исполнитель подчеркнул, что его коллега – нормальный человек и хороший друг. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я написал то, что видел и знаю"

Фото: youtube.com/GalichIdaofficial

Певец Niletto (настоящее имя – Данил Прытков) дал большое интервью Иде Галич. В нем он прокомментировал свой пост, написанный в поддержку рэпера Джигана, которого обвинили в стрельбе по персоналу в собственном доме в Подмосковье.

Данил заявил, что написал пост в личном блоге, руководствуясь принципами мужской дружбы. Он рассказал, что вместе с Джиганом прошел многое и часто проводил с ним время, в том числе в "святом месте, месте души – в качалке", а также в "студийке".

Прытков отметил, что столкнулся с незаслуженным хейтом со стороны интернет-пользователей после поддержки Дениса. Певец заявил, что ему было странно читать недовольства в свой адрес от людей, которые "даже по соседству не жили" с рэпером.

Я написал то, что видел и знаю. Это было не мое мнение о ситуации, касающейся Джигана и его семьи, это факт. Я знаю Джигу 2 года, с такого-то дня. Видел его таким-то. Я просто выступил как свидетель в суде. <…> А люди мой текст считают нужным оспорить и написать, что это позор, хотя я как бы сосед в этой истории. А люди даже по соседству не жили, но им виднее.
Niletto
певец

Фото: youtube.com/GalichIdaofficial

Спорный пост с поддержкой Джигана вышел на странице Niletto в соцсетях в конце сентября.

"Вокруг так много мнений касаемо истории Дениса и его семьи. Меня ваше мнение не волнует, так как есть свое, и сформировано оно объемом личного знакомства. За эти 2 года, что я его знаю, я видел медийного, спортивного семьянина. Он демонстрировал, как проводит время с семьей. Частенько звал меня на какой-нибудь праздник или в гости. Он до 4 часов утра мог писать в рабочий чат, а в 9 часов утра уже снова писал насчет трека или звал меня на тренировку", – написал он.

Прытков подчеркнул, что "ни разу не видел, чтобы человек пил алкоголь или юзал запрещенку".

Эти слова вызвали резкий хейт в адрес Данилы. В социальных сетях ему посоветовали не лезть в чужие семейные разборки и не позориться. На фоне этого был отменен концерт исполнителя в Брянске, который должен был состояться 10 октября. После старта продаж поклонники купили около тысячи билетов, но к 6 октября занятыми оказались всего около 100 мест. В итоге концерт отменили якобы по желанию организатора.

В комментариях под интервью с Идой Галич подписчики тоже негативно отнеслись к новым заявлениям Прыткова.

"Я не понимаю, почему взрослый человек не может сказать, что он ошибся в каких-то своих высказываниях, признать ошибки, а просто сидит и продолжает говорить чушь, он очень странный", "Джиган: творит дичь, держит в страхе детей; Нилетто: это ваш выбор, каким видеть Джигу...", "человек, который поддерживает Джигана, сразу глупый в моем понимании... Прям мерзко", "тот случай, когда лучше бы молчал и пел свои песни", – возмутились пользователи.

Однако среди зрителей нашлись и те, кто поддержал Niletto.

"Давно слежу за его творчеством, считаю очень талантливым парнем, достойное интервью, все по делу", "больше закрытый человек, чем открытый. И правильно! Впускает своих зрителей настолько, насколько он считает нужным", "Приятно увидеть и услышать человека с большой буквы, искреннего, открытого", – написали комментаторы.

"Не люблю хвастаться"

Фото: ТАСС/ Кирилл Казачков

Во время интервью Niletto также резко негативно высказался по отношению к демонстрации роскоши и хвастовству. Музыкант отметил, что сам не любит показывать свою щедрость.

"Люди вообще не знают меня настоящего, хотя это, наверное, и есть моя настоящность. Вы никогда не увидите от меня коротких видосов в соцсетях, где я говорю, что сегодня еду к папе и хочу ему подарить машину сюрпризом. Если я подарю машину близкому человеку, вы об этом не узнаете. Если я куплю себе квартиру, вы об этом не узнаете", – заявил он.

Появление роскошных покупок в своем блоге, например машины, певец объяснил лишь желанием прорекламировать и помочь тем, кто помогал ему с ремонтом авто. При этом, по словам Niletto, с 2019 года, после того как его карьера пошла вверх, большую часть заработанного он потратил на помощь близким.

"Не обязан отчитываться"

Фото: youtube.com/GalichIdaofficial

Певец также высказался о массовой критике в адрес рэпера Тимати после покупки гиперкара Bugatti за полмиллиарда рублей и уплаченного утильсбора в размере 244 миллионов.

У тебя один бизнес, второй, третий. У тебя везде суета. У тебя, грубо говоря, 5 миллиардов рублей. И ты покупаешь себе машину за 200 миллионов. Тебе говорят: "Не время для таких больших покупок". А ты такой: "А не пойти бы вам в ***? Я 5 миллиардов заработал – я могу себе позволить машину за 200 миллионов купить. Или я что, должен отдать вам их?
Niletto
певец

По мнению Niletto, заработок Тимати настолько весомый, что от покупки Bugatti он не обеднел. Тем более, как отметил музыкант, он не обязан ни перед кем отчитываться, и никто не знает, как распределяется его бюджет.

"Может быть, он отдал миллиард на благотворительность вчера?" – отметил Данил.

Также Прытков высказался о личной жизни и удивил пользователей подробностями. Он отметил, что по совету отца решил не спешить с женитьбой и рождением детей.

"Потому что, возможно, Niletto создан не для того, чтобы создать собственное счастье с каким-то человеком и жить этим всю свою жизнь. Я создан для того, чтобы заниматься какими-то другими глобальными делами, которые я для себя придумал. И создан для того, чтобы дарить счастье не одному человеку", – считает артист.

Певец признался, что сейчас до сих пор живет с мамой, сестрой и девушкой под одной крышей. При этом он дополнительно снимает квартиру неподалеку, чтобы между его мамой и возлюбленной не возникало конфликтов.

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