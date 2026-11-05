Пользователи Сети осудили Niletto за поддержку рэпера Джигана

Певец Niletto объяснил в интервью Иде Галич, почему поддержал рэпера Джигана после скандальной истории со стрельбой. При этом исполнитель подчеркнул, что его коллега – нормальный человек и хороший друг. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я написал то, что видел и знаю"

Певец Niletto (настоящее имя – Данил Прытков) дал большое интервью Иде Галич. В нем он прокомментировал свой пост, написанный в поддержку рэпера Джигана, которого обвинили в стрельбе по персоналу в собственном доме в Подмосковье.

Данил заявил, что написал пост в личном блоге, руководствуясь принципами мужской дружбы. Он рассказал, что вместе с Джиганом прошел многое и часто проводил с ним время, в том числе в "святом месте, месте души – в качалке", а также в "студийке".

Прытков отметил, что столкнулся с незаслуженным хейтом со стороны интернет-пользователей после поддержки Дениса. Певец заявил, что ему было странно читать недовольства в свой адрес от людей, которые "даже по соседству не жили" с рэпером.





Niletto певец Я написал то, что видел и знаю. Это было не мое мнение о ситуации, касающейся Джигана и его семьи, это факт. Я знаю Джигу 2 года, с такого-то дня. Видел его таким-то. Я просто выступил как свидетель в суде. <…> А люди мой текст считают нужным оспорить и написать, что это позор, хотя я как бы сосед в этой истории. А люди даже по соседству не жили, но им виднее.

Спорный пост с поддержкой Джигана вышел на странице Niletto в соцсетях в конце сентября.

"Вокруг так много мнений касаемо истории Дениса и его семьи. Меня ваше мнение не волнует, так как есть свое, и сформировано оно объемом личного знакомства. За эти 2 года, что я его знаю, я видел медийного, спортивного семьянина. Он демонстрировал, как проводит время с семьей. Частенько звал меня на какой-нибудь праздник или в гости. Он до 4 часов утра мог писать в рабочий чат, а в 9 часов утра уже снова писал насчет трека или звал меня на тренировку", – написал он.

Прытков подчеркнул, что "ни разу не видел, чтобы человек пил алкоголь или юзал запрещенку".

Эти слова вызвали резкий хейт в адрес Данилы. В социальных сетях ему посоветовали не лезть в чужие семейные разборки и не позориться. На фоне этого был отменен концерт исполнителя в Брянске, который должен был состояться 10 октября. После старта продаж поклонники купили около тысячи билетов, но к 6 октября занятыми оказались всего около 100 мест. В итоге концерт отменили якобы по желанию организатора.

В комментариях под интервью с Идой Галич подписчики тоже негативно отнеслись к новым заявлениям Прыткова.

"Я не понимаю, почему взрослый человек не может сказать, что он ошибся в каких-то своих высказываниях, признать ошибки, а просто сидит и продолжает говорить чушь, он очень странный", "Джиган: творит дичь, держит в страхе детей; Нилетто: это ваш выбор, каким видеть Джигу...", "человек, который поддерживает Джигана, сразу глупый в моем понимании... Прям мерзко", "тот случай, когда лучше бы молчал и пел свои песни", – возмутились пользователи.

Однако среди зрителей нашлись и те, кто поддержал Niletto.

"Давно слежу за его творчеством, считаю очень талантливым парнем, достойное интервью, все по делу", "больше закрытый человек, чем открытый. И правильно! Впускает своих зрителей настолько, насколько он считает нужным", "Приятно увидеть и услышать человека с большой буквы, искреннего, открытого", – написали комментаторы.

"Не люблю хвастаться"

Фото: ТАСС/ Кирилл Казачков

Во время интервью Niletto также резко негативно высказался по отношению к демонстрации роскоши и хвастовству. Музыкант отметил, что сам не любит показывать свою щедрость.

"Люди вообще не знают меня настоящего, хотя это, наверное, и есть моя настоящность. Вы никогда не увидите от меня коротких видосов в соцсетях, где я говорю, что сегодня еду к папе и хочу ему подарить машину сюрпризом. Если я подарю машину близкому человеку, вы об этом не узнаете. Если я куплю себе квартиру, вы об этом не узнаете", – заявил он.

Появление роскошных покупок в своем блоге, например машины, певец объяснил лишь желанием прорекламировать и помочь тем, кто помогал ему с ремонтом авто. При этом, по словам Niletto, с 2019 года, после того как его карьера пошла вверх, большую часть заработанного он потратил на помощь близким.

"Не обязан отчитываться"

Певец также высказался о массовой критике в адрес рэпера Тимати после покупки гиперкара Bugatti за полмиллиарда рублей и уплаченного утильсбора в размере 244 миллионов.





Niletto певец У тебя один бизнес, второй, третий. У тебя везде суета. У тебя, грубо говоря, 5 миллиардов рублей. И ты покупаешь себе машину за 200 миллионов. Тебе говорят: "Не время для таких больших покупок". А ты такой: "А не пойти бы вам в ***? Я 5 миллиардов заработал – я могу себе позволить машину за 200 миллионов купить. Или я что, должен отдать вам их?

По мнению Niletto, заработок Тимати настолько весомый, что от покупки Bugatti он не обеднел. Тем более, как отметил музыкант, он не обязан ни перед кем отчитываться, и никто не знает, как распределяется его бюджет.

"Может быть, он отдал миллиард на благотворительность вчера?" – отметил Данил.

Также Прытков высказался о личной жизни и удивил пользователей подробностями. Он отметил, что по совету отца решил не спешить с женитьбой и рождением детей.

"Потому что, возможно, Niletto создан не для того, чтобы создать собственное счастье с каким-то человеком и жить этим всю свою жизнь. Я создан для того, чтобы заниматься какими-то другими глобальными делами, которые я для себя придумал. И создан для того, чтобы дарить счастье не одному человеку", – считает артист.

Певец признался, что сейчас до сих пор живет с мамой, сестрой и девушкой под одной крышей. При этом он дополнительно снимает квартиру неподалеку, чтобы между его мамой и возлюбленной не возникало конфликтов.