Мать Тимати объяснила, почему присутствовала на родах его девушки Валентины

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова дала большое интервью, в котором рассказала, почему оказалась на родах его избранницы Валентины Ивановой. Подробности – в материале Москвы 24.

"Валя хотела, чтобы я была с ней"

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова дала большое интервью в рамках нового выпуска шоу "Ой, мамочки". Она рассказала, как проходили роды избранницы музыканта Валентины Ивановой. В августе 2025-го модель подарила Тимати младшую наследницу, которую назвали Эммой. Симона отметила, что именно она присутствовала при рождении внучки, потому что сам рэпер был на гастролях.

"Тимур то возвращался, то опять уезжал. И я была уверена, что Валя начнет рожать, когда он уедет. Так оно и получилось", – рассказала Симона.

Она отметила, что все время была на телефоне, чтобы в случае чего прийти на помощь избраннице сына.





Симона Юнусова мать рэпера Тимати В тот день Тимур улетел рано, в 6 утра. А часов в 10 утра мне звонит Валя и говорит: "Симона, началось!" <...> Если бы рядом был папа, я не думаю, что я была бы там нужна. Хотя я не уверена... Валя хотела, чтобы я с ней была.

Фото: Валентина Иванова с дочкой Эммой. Instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/halfbloodval

Симона даже предположила, что Валентина больше хотела, чтобы на родах присутствовала именно мама рэпера, а не он сам, потому что Тимур любит снимать процесс, а модель была против этого. Помимо прочего, Симона была единственной, кто мог поддержать роженицу, потому что мать Ивановой живет далеко. Она также пояснила момент с перерезанием пуповины.

"Когда ребенок родился, врач спросил: "Кто будет перерезать?" Я ответила: "Вы кого-то еще здесь видите?" Ну и все. <...> Конечно, я нервничала. Это, знаете, малоприятный процесс. Но девочке нужна была поддержка – мама далеко, мужчины рядом нет", – пояснила Симона.

Она также призналась, что они с Валентиной достаточно близки, и даже назвала избранницу Тимати дочкой. Симона также подчеркнула, что хорошо общается "практически" со всеми "невестками".

"Я скажу так: с теми, кто этого хочет, я всегда общаюсь с удовольствием", – добавила мама музыканта.

"Пробивается подросток"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/simona280

Симона также рассказала о своей 12-летней внучке Алисе, дочери Тимати и модели Алены Шишковой. Бабушка много времени проводит с девочкой и сильно вовлечена в процесс ее воспитания и обучения. Мать рэпера призналась, что Алиса уже показывает подростковый характер, поэтому порой найти общий язык с ней непросто.





Симона Юнусова мать рэпера Тимати Это уже очень сложно, потому что потихоньку начинает пробиваться подросток. У нее еще такой типаж истероидный. Она все время, чуть что, сразу такая драма-квин: "Ах, все плохо, меня никто не понимает, меня никто не любит, и вообще жизнь – боль".

Ранее она уже делилась с подписчиками трудностями в воспитании внучки. В мае 2026-го Симона опубликовала пост в личном блоге, который представлял из себя монолог 12-летней девочки, и сопроводила его снимком Алисы.

"Я очень хочу, чтобы меня любили, но словами делаю близким больно. Я всегда жалею о сказанном и прошу прощения, меня прощают, но бабушка говорит, что у нее остаются шрамы на сердце. Интересно, если посмотреть на это сердце – там правда будут шрамы?" – говорилось в посте.

В заключение Симона обратилась к внучке, заявив, что они вместе переживут "этот шторм", а их "любовь станет спасательным кругом и не даст пойти ко дну".

К слову, девочку стараются всесторонне развивать. Алиса уже занимается актерской карьерой, модельным бизнесом, а также спортом. На начало декабря 2026-го запланирована премьера драмы режиссера Анны Меликян "Дива", в которой дочь рэпера исполнила главную роль. В проекте также снялись Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Тимофей Трибунцев, Игорь Миркурбанов и другие.

Негласное правило

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/timatiofficial

У Тимати трое детей от разных женщин, при этом он никогда не был женат. Старшая наследница Алиса была рождена моделью Аленой Шишковой. Пара познакомилась на съемках клипа рэпера в 2012-м. Через пару лет избранница музыканта родила ребенка, а уже через несколько месяцев после радостного события возлюбленные расстались.

С 2014-го Тимати встречался с моделью Анастасией Решетовой, которая в 2019-м родила ему сына Ратмира. Отношения тоже завершились вскоре после появления на свет наследника.

По данным СМИ, роман Тимати и Валентины Ивановой начался в 2022-м, в августе 2025-го модель родила дочь Эмму. При этом музыкант много времени проводит со старшими наследниками, публикуя совместные кадры в соцсетях.

В прессе появлялись слухи, что рэпер не обзавелся официальной семьей из-за сильного влияния его матери Симоны Юнусовой. Однако есть и другая версия: по словам инсайдеров, не оформлять отношения – это негласное правило самого Тимура.





источник, знакомый с ситуацией Тимур – тот человек, активы которого растут и множатся чуть ли не каждый день. Недвижимость, бизнесы, машины, счета... Он не хочет ни с кем ничего делить после развода, попадать на суды, миллионные алименты, отступные и прочие радости.

При этом, по словам инсайдера, все избранницы рэпера знают об этом правиле.