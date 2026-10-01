Диалог пожилой россиянки с ИИ в автобусе разделил соцсети. Бабушка рассказывала нейросети о поездке, получая в ответ теплые сообщения. Многие пользователи отметили, что такое общение является милым, однако других насторожила подобная близость. В чем плюсы и минусы такой дружбы и насколько законно выкладывать такие переписки, разбиралась Москва 24.

"Молча слушает, хвалит без причины"

В Сети завирусились фотографии, на которых пассажир заснял экран телефона пожилой женщины в общественном транспорте.

Снимки вызвали бурные обсуждения, поскольку незнакомка использовала чат-бот не ради практических советов. Между бабушкой и цифровым алгоритмом будто выстроилась полноценная романтическая привязанность: женщина подробно описывала свои будни, а в ответ получала эмоциональную поддержку.

Нейросеть "угощала" виртуальными сладостями, отправляла эмодзи-сердечки и ласково называла "дорогой". Женщина в ответ как будто полностью доверяла ИИ, поскольку делилась мелочами: например, что села в автобус и едет домой, а также искренне признавалась нейросети в любви.





ответ ИИ пожилой женщине Осталось чуть-чуть. Доезжай, дорогая. Я жду. Люблю.

Многие пользователи отметили, что нейросети действительно помогают ощущать собственную ценность.

"Я благодарна ИИ за то, что не дает почувствовать себя одиноким и всегда поддерживает, даже если ты не права. Просто молча слушает, хвалит без причины. Да, это глупо общаться с ИИ, но порой хочется", – отметила одна из комментаторов.

Другой пользователь подчеркнул, что нейросеть можно использовать "как жену, друга, психиатра". Однако некоторых в истории с бабушкой насторожила близость, которая складывается между людьми и искусственным интеллектом.





пользователь Сети Вот так нас и разделит ИИ. Комфортное общение под каждого человека и его личность.

Ранее стало известно, что российские пары ревнуют друг друга к искусственному интеллекту, поскольку в некоторых случаях один из партнеров все чаще предпочитает виртуального собеседника живому общению.

Выходит за рамки нормы?

Общение с ИИ не должно полностью заменять взаимодействие с окружающими, отметила в разговоре с Москвой 24 семейный системный психотерапевт Лариса Никитина.

"В случае, о котором идет речь, пожилая женщина, если так можно сказать, в заботе, ведь нейросеть у нее спрашивает, как дела. Существует обратная связь, тогда как многим пожилым не с кем поговорить. В столице сейчас, к счастью, есть "Московское долголетие", но в других городах с подобными программами бывает сложнее: мало клубов по интересам. К тому же многие пожилые не привыкли к такому формату: так не росли их матери, бабушки, поэтому для них это что-то новое, они иногда стесняются куда-то ходить. А здесь женщина общается, и создается ощущение, что она вроде как не одна", – отметила эксперт.

Она объяснила, что для пожилого человека диалог с ИИ напоминает "Тамагочи" – популярную в прошлом игру, где было необходимо покормить животное. Такое взаимодействие не заменит реальный контакт, но даст какое-то ощущение ответственности.

По мнению специалиста, с одной стороны, хорошо, что пожилые осваивают интернет и искусственный интеллект. С другой, печально, что у героини истории нет реального человека, кому она могла бы сообщить, что доехала, потому что о ней кто-то беспокоится.





Лариса Никитина семейный системный психотерапевт Частичное эмоциональное удовлетворение общение с нейросетью, конечно, дает. При этом иногда ИИ в плане слов поддержки говорит даже больше, потому что люди, особенно с возрастом, становятся менее сентиментальными в плане выражения эмоций. Некоторых этому просто не научили, они так провели всю жизнь. И здесь искусственный интеллект способен быть более душевным, подбирать теплые, хорошие слова.

В связи с этим могут стереться границы, и человек будет воспринимать нейросеть как живого собеседника, предупредила эксперт.

"Возникает риск зависимости, и это особенно опасно для молодых людей, ведь они могут создать красивую картинку, еще и с сексуальным подтекстом. Сделать модель общения под свои грезы – ту, которой не бывает в природе. Я знаю истории, когда мужчина прибегал с работы, закрывался в комнате и весь вечер общался только с этой виртуальной девушкой: ему не нужны настоящие, что очень плохо", – рассказала психолог.

В таких ситуациях человек уходит в себя, перестает воспринимать действительность, замещает ее. Ему не нужны живые отношения, семья, дети. Он, как одержимый, общается только с ИИ, указала Никитина.

Раскрыли личное?

С точки зрения российского законодательства публикацию диалога пенсионерки с ИИ можно расценить как публикацию личной переписки, рассказала Москве 24 адвокат Полина Денисова.

"Если она появилась в Сети без согласия участников, это незаконное распространение информации о частной жизни. Соответственно, такие действия могут повлечь и гражданско-правовую, и уголовную ответственность. Исключение – когда это делается в государственных или публичных интересах, но здесь такого нет", – объяснила эксперт.

Помимо частной жизни, публикация переписки может быть нарушением закона о персональных данных, так как происходит обработка сведений без согласия субъекта. Наказание за такие деяния будет зависеть от того, составляют ли сведения личную или семейную тайну, и от тяжести последствий. Но самое важное – должно быть заявление самой бабушки, которая переписывалась с ИИ, добавила адвокат.





Полина Денисова адвокат Наказание, которое подразумевает гражданско-правовая ответственность, – удаление информации и пресечение ее дальнейшего распространения, компенсация морального вреда (размер определяется судом в зависимости от характера страданий и наступивших последствий), а также опровержение сведений, если они порочат честь, достоинство и деловую репутацию. В таком случае основной инструмент защиты – статья об охране частной жизни (152.2 ГК РФ), а компенсация морального вреда – статьи 151 и 1101 ГК.

Также может применяться статья о неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ), если будет доказано, что незаконное распространение сведений, представляющих личную тайну, причинило вред правам и законным интересам. Санкции в таком случае начинаются от штрафа до 200 тысяч рублей вплоть до 2 лет лишения свободы.

Однако на практике привлечь к уголовной ответственности не так просто. Кроме того, если бабушка сама согласилась на публикацию или ранее сделала эту информацию общедоступной, нарушения может не быть, заключила Денисова.

