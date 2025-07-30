Московский зоопарк подготовил развлекательную программу в дни рождения панд Диндин и Жуи

В Московском зоопарке отметят дни рождения панд. Диндин исполнилось 8 лет 30 июля. Жуи отпразднует 9-летие 31 июля.

В честь этого для посетителей подготовили развлекательную программу. Гости смогут увидеть танец дракона в сопровождении барабанов. Также в зоопарке пройдет мастер-класс, на котором гости смогут узнать об особенностях питания панд и приготовят для Жуи съедобный подарок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.