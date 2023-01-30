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Общество

Сотни рыб прибились к проруби из-за нехватки кислорода в столичном озере

Сотни рыб прибились к проруби из-за нехватки кислорода в столичном озере

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Спасательная операция развернулась на озере в районе Косино-Ухтомский. Там от нехватки кислорода едва не погибли сотни рыб. Все они прибились к небольшой проруби, которую оборудовали еще в Крещение.

Такую картину увидели местные жители, которые потом вызвали экологов и бригаду Мосводостока. В итоге специалисты пробили лед еще в нескольких местах.

Что к этому привело? И почему без помощи человека было не обойтись? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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