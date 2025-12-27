Форма поиска по сайту

27 декабря, 10:00

Общество

Лебеди обхитрили белорусских спасателей

Лебеди обхитрили белорусских спасателей. Инцидент произошел в акватории Витебской спасательной станции. Местные жители заметили лебедей, которые без движения долгое время сидели на льду.

Они пробовали сдвинуть пернатых с места, чтобы понять, нужна ли им помощь. Поняв, что лебеди не шевелятся, они вызвали спасателей. Приехавшие на место водолазы поползли спасать птиц, однако обнаружили, что помощь им не требуется. Оказалось, что лебеди просто наелись и не хотели двигаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныеобществоза рубежомвидеоДмитрий Козачинский

