27 августа, 07:30Город
Панда Жуи из Московского зоопарка нарисовал картину
В Московском зоопарке панде Жуи предложили нарисовать собственную картину. В этом ему помогали киперы зоосада. Они макали кисть в краску и передавали ее в лапы медведю.
Тем временем панда Катюша продолжает принимать поздравления с днем рождения. 24 августа ей исполнился год. По этому случаю ей подарили самолетик из бамбука.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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