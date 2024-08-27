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27 августа, 07:30

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Панда Жуи из Московского зоопарка нарисовал картину

Панда Жуи из Московского зоопарка нарисовал картину

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Панда Катюша празднует день рождения

Панда Катюша отмечает день рождения в Московском зоопарке

В Московском зоопарке панде Жуи предложили нарисовать собственную картину. В этом ему помогали киперы зоосада. Они макали кисть в краску и передавали ее в лапы медведю.

Тем временем панда Катюша продолжает принимать поздравления с днем рождения. 24 августа ей исполнился год. По этому случаю ей подарили самолетик из бамбука.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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