Панда Жуи из Московского зоопарка нарисовал картину

В Московском зоопарке панде Жуи предложили нарисовать собственную картину. В этом ему помогали киперы зоосада. Они макали кисть в краску и передавали ее в лапы медведю.

Тем временем панда Катюша продолжает принимать поздравления с днем рождения. 24 августа ей исполнился год. По этому случаю ей подарили самолетик из бамбука.

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