Стая бродячих собак загрызла трех пятнистых оленей в "Лосином острове"

На территории Лосиной биостанции стая бездомных собак совершила два нападения на пятнистых оленей, сообщает пресс-центр национального парка "Лосиный остров".

"Три особи получили тяжелые ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Администрациями ближайших подмосковных городских округов Мытищи, Королев и Щелково на данный момент прорабатывается вопрос о заключении договора на отлов бездомных собак с территории нацпарка специализированной организацией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.