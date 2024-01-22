Более 100 тыс подписали петицию об увольнении проводницы, которая выбросила кота в Кирове

Более сотни тысяч подписей собрала петиция с требованием уволить проводницу, которая в Кирове выбросила из поезда кота Твикса. Множество человек участвовали в его поисках, но на морозе Твикс не выжил. Профсоюз железнодорожных работников просит не принимать поспешных решений по поводу судьбы проводницы.

Можно ли было избежать трагедии и как правильно перевозить животных? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.