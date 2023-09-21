Пользователи Сети выразили соболезнования из-за смерти белого медведя Диксона

Пользователи соцсетей начали оставлять комментарии из-за смерти Диксона. Спасенный в 2022 году белый медведь скончался в Московском зоопарке 20 сентября от острой сердечной недостаточности. Об этом рассказала в телеграм-канале директор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, некоторое время назад медведю стало плохо: появилась одышка, он мало ел и почти не выходил к людям. Поэтому ветеринары дали ему противовоспалительные препараты. Спустя день у животного улучшилось состояние, однако потом снова ухудшилось. Через пару дней он умер во сне.

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