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21 сентября, 08:15

Общество

Пользователи Сети выразили соболезнования из-за смерти белого медведя Диксона

Пользователи Сети выразили соболезнования из-за смерти белого медведя Диксона

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Пользователи соцсетей начали оставлять комментарии из-за смерти Диксона. Спасенный в 2022 году белый медведь скончался в Московском зоопарке 20 сентября от острой сердечной недостаточности. Об этом рассказала в телеграм-канале директор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, некоторое время назад медведю стало плохо: появилась одышка, он мало ел и почти не выходил к людям. Поэтому ветеринары дали ему противовоспалительные препараты. Спустя день у животного улучшилось состояние, однако потом снова ухудшилось. Через пару дней он умер во сне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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