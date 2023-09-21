В Нескучном саду в Москве впервые посчитали количество белок

В Нескучном саду в Москве впервые посчитали белок. Всего специалисты зарегистрировали 46 особей, но это не окончательная цифра, сообщили в Парке Горького.

Дело в том, что учет белок довольно сложный процесс. Зоологи считают зверей не только на земле, но и на деревьях, ориентируясь, в том числе, по звукам. К тому же белки быстро перемещаются.

Для лесов Европейской части России высокой считается численность, когда на маршруте 10 километров встречается от 12 до 18 особей. Поэтому численность белок Нескучного сада даже превышает верхний порог.

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