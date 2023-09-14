В ГД внесли проект об обработке на границе машин из стран, где есть заразные животные

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает проводить дезинфекцию въезжающих транспортных средств в автомобильных и смешанных пунктах пропуска через российскую границу при поступлении информации от других государств о наличии у их животных болезней, способных распространяться среди других животных и граждан. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно проекту, закон "О ветеринарии" в данный момент не предусматривает подобных мероприятий. В нем указано, что Россельхознадзор и Минобороны РФ организовывают пограничные ветеринарные контрольные пункты, но положения о дезинсекции в законе как такового не имеется.

Кабмин предлагает Россельхознадзору, при поступлении соответствующей информации, проводить в пунктах пропуска мероприятия, направленные на ликвидацию завоза заразных заболеваний через обработку транспортных средств.

Подчеркивается, что дезинфекция автомобилей будет проводиться вплоть до полной ликвидации заразных болезней животных на территориях таких стран. Перечень заболеваний должен утвердить сам Россельхознадзор.

В кабмине добавили, что принятие новых правил позволит оказать положительное влияние на достижение целей госпрограмм, касающихся части защиты РФ от заноса заразных болезней животных из иностранных государств. Отмечается, что принятие закона и проведение мероприятий не должно повлечь негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2025 года. Это обусловлено тем, что источник финансирования может быть определен в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за счет перераспределения средств, резюмировали в правительстве.

В конце августа в Воронеже появился первый очаг сибирской язвы, на тот момент мужчина заразился в Панинском районе. Причиной случившегося назвали нарушение ветеринарных правил.

На следующий день на сайте правительства области был опубликован проект указа губернатора региона Александра Гусева. В нем говорилось, что в селе Лебединка выявлены два очага сибирской язвы: в здании фермы на улице Клубной, доме 15А, а также на участке в 650 метрах от нее.

13 сентября число граждан, проживающих в регионе, которых доставили в больницу из-за появившихся двух очагов заболевания, выросло до десяти. Восемь человек из Богучарского района еще лежат в больнице скорой медпомощи (БСМП) № 8. У них лабораторно подтвердили наличие сибирской язвы.

В связи с произошедшим Богучарский районный суд Воронежской области назначил домашний арест фермеру из села Лебединка, в хозяйстве которого был обнаружен очаг сибирской язвы.



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