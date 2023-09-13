Число госпитализированных из-за сибирской язвы под Воронежем выросло до 10

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число местных жителей в Воронежской области, которых доставили в больницу из-за появившихся двух очагов сибирской язвы в регионе, выросло до десяти. Об этом ТАСС рассказала представитель пресс-службы департамента здравоохранения региона.

По информации департамента, восемь человек из Богучарского района еще лежат в больнице скорой медпомощи (БСМП) № 8. У них лабораторно подтвердили наличие сибирской язвы. Кроме того, в этой же больнице находится житель Панинского района.

Также в областной детской клинической больнице (ОДКБ) № 2 лечится молодой парень из Богучарского района, диагноз которого уточняется.

О первом очаге сибирской язвы в Воронеже стало известно 20 августа. Мужчина заразился в Панинском районе. Причиной случившегося назвали нарушение ветеринарных правил.

7 сентября на сайте правительства области был опубликован проект указа губернатора региона Александра Гусева. В нем говорилось, что в селе Лебединка выявлены два очага сибирской язвы: в здании фермы на улице Клубной, доме 15А, а также на участке в 650 метрах от нее.

8 сентября сообщалось о семи подтвержденных случаях в регионе. На территории части Богучарского и Кантемировского районов ввели карантин.

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