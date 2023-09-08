Сибирская язва подтвердилась у пяти из семи госпитализированных под Воронежем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Диагноз "сибирская язва" подтвердили после лабораторных исследований у пяти из семи человек, которых доставили в больницу из новых очагов в Воронежской области. Об этом РИА Новости рассказал представитель департамента здравоохранения региона.

Также он сообщил, что у двух других местных граждан диагноз пока уточняется. Медики оценивают состояние всех людей, которых доставили в больницу, как средней степени тяжести.

Представитель департамента отметил, что система здравоохранения области готова к оказанию медпомощи пациентам с сибирской язвой.

Сейчас Роспотребнадзор проводит противоэпидемические мероприятия в Богучарском районе. Как сообщили в пресс-службе, на данный момент изъяты пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые обследуются врачами.

Медики заявили, что в инфекционное отделение привезли уже семь человек, включая резчика зараженного животного и людей, которые покупали у него мясо. Пока точное количество пациентов с выявленной сибирской язвой, не разглашается.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел карантин на территории части Богучарского и Кантемировского районов. Ограничения будут действовать до 20 декабря 2023 года.

Инфекцию обнаружили в здании молочно-товарной фермы в селе Лебединка Богучарского района, а также на прилегающей территории в 650 метрах. Неблагоприятным является и участок в радиусе двух километров от очага, а к угрожаемой зоне отнесены села Плесновка, Новоникольск (Богучарский район) и хутор Криничный (Кантемировский район), расположенные в семи километрах от очага.

В конце августа в больницу скорой медицинской помощи № 8 с сибирской язвой доставили двух человек. Один из них – мужчина, который разделывал тушу больного животного, второй – его сестра. При этом у последней признаков инфекции в итоге не обнаружили.

До этого в Воронеже обнаружили партию мяса, зараженного сибирской язвой. Первый же случай инфекции в регионе зафиксировали 20 августа в Панинском районе. Из-за этого там ввели режим ЧС.

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