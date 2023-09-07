Семь человек заразились сибирской язвой под Воронежем

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Семь человек госпитализировали под Воронежем с сибирской язвой, очаг которой зафиксировали в селе Лебединка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местной станции скорой помощи.

"Семеро госпитализированы в Масловку, в больницу скорой медицинской помощи № 8. <...> Это две женщины и пять мужчин", – рассказал собеседник агентства.

В конце августа в больницу скорой медицинской помощи № 8 с сибирской язвой доставили двух человек. Один из них – мужчина, который разделывал тушу больного животного, второй – его сестра. При этом у последней признаков инфекции в итоге не обнаружили.

До этого в Воронеже обнаружили партию мяса, зараженного сибирской язвой. Первый же случай инфекции в регионе зафиксировали 20 августа в Панинском районе. Из-за этого там ввели режим ЧС.



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