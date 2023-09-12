Число госпитализированных из-за сибирской язвы в селе Лебединка под Воронежем выросло до 9

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Девять человек находятся в больнице из-за сибирской язвы в селе Лебединка под Воронежем, рассказали в региональном Депздраве.

"По информации БСМП № 8, на 12 сентября из Богучарского района госпитализированы девять человек, лабораторно подтверждено восемь случаев заражения сибирской язвой, еще один находится на стадии уточнения. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Также в департаменте отметили, что житель Панинского района тоже продолжает лечение.

О первом очаге сибирской язвы в Воронеже стало известно 20 августа. Мужчина заразился в Панинском районе. Причиной случившегося назвали нарушение ветеринарных правил.

7 сентября на сайте правительства области был опубликован проект указа губернатора региона Александра Гусева. В нем говорилось, что в селе Лебединка выявлены два очага сибирской язвы: в здании фермы на улице Клубной, доме 15А, а также на участке в 650 метрах от нее.

8 сентября сообщалось о семи подтвержденных случаях в регионе. На территории части Богучарского и Кантемировского районов ввели карантин.



Эксперты рассказали, есть ли риск распространения сибирской язвы в РФ