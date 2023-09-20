Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 16:45

Город

В Нескучном саду в Москве впервые посчитали количество белок

В Нескучном саду в Москве впервые посчитали количество белок

Белый медведь Диксон умер в Московском зоопарке

Московский зоопарк поделился новыми кадрами с Диндин и маленькой пандой

Новости часа: Собянин открыл новый парк в пойме реки Жужи на юге Москвы

Число случаев госпитализации с COVID-19 в РФ выросло на 20,6%

В РФ ужесточат контроль над разведением и продажей животных

Жители Бутова сняли на видео драку козлов на парковке

В Сеть попало видео с козлами на машине в столичном Бутове

Эксперты рассказали, как новый закон сократит случаи жестокого обращения с животными в РФ

Появились кадры новорожденного детеныша альпака на "Городской ферме" ВДНХ

В Нескучном саду в Москве впервые посчитали белок. Всего специалисты зарегистрировали 46 особей, но это не окончательная цифра, сообщили в Парке Горького.

Дело в том, что учет белок довольно сложный процесс. Зоологи считают зверей не только на земле, но и на деревьях, ориентируясь, в том числе, по звукам. К тому же белки быстро перемещаются.

Для лесов Европейской части России высокой считается численность, когда на маршруте 10 километров встречается от 12 до 18 особей. Поэтому численность белок Нескучного сада даже превышает верхний порог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика