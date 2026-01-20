Рекомендации для владельцев кошек и собак появились в сервисе "Моспитомец"

В городском сервисе "Моспитомец" появился новый раздел с подробными советами для владельцев домашних животных. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий Москвы.

Все рекомендации удобно разделены на пять основных блоков: "Появился питомец", "Здоровье", "Выход в свет", "Неприятности", "Права и защита". Отдельное внимание уделено советам по содержанию экзотических животных и адаптации питомцев, взятых из приюта.

