Московский зоопарк показал, как панда Катюша осваивает новые территории

Панда Катюша из Московского зоопарка осваивает новые территории. Малышка уже давно заметила лестницу, которая ведет в соседний взрослый вольер. Раньше она забиралась наверх и аккуратно возвращалась, а теперь не боится исследовать новые пространства. И залезает под деревянные ступеньки.

Ситуацию контролирует Диндин, которая ограждает своего детеныша от опасностей. Катюша большую часть времени проводит с мамой. А вот глава семейства Жуи в воспитании не участвует, как и заведено у представителей семейства медвежьих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.