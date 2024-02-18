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18 февраля, 23:45

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Московский зоопарк показал, как панда Катюша осваивает новые территории

Московский зоопарк показал, как панда Катюша осваивает новые территории

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Панда Катюша из Московского зоопарка осваивает новые территории. Малышка уже давно заметила лестницу, которая ведет в соседний взрослый вольер. Раньше она забиралась наверх и аккуратно возвращалась, а теперь не боится исследовать новые пространства. И залезает под деревянные ступеньки.

Ситуацию контролирует Диндин, которая ограждает своего детеныша от опасностей. Катюша большую часть времени проводит с мамой. А вот глава семейства Жуи в воспитании не участвует, как и заведено у представителей семейства медвежьих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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