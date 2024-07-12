Новости регионов: в Ладожское озеро выпустили после реабилитации четырех нерп

В Ладожское озеро после реабилитации выпустили четырех нерп. Детенышей нашли весной в реках на территории Ленинградской области. Зоозащитники выходили малышей. На момент выпуска, каждый из них весил по 15 килограммов, что является нормой.

Между тем на Омск обрушились сильнейшие ливни с градом. Порывы ветра срывали листы металла с крыш и носили по городу куски кровли. Передвигаться по городу какое-то время было опасно. Однако после окончания непогоды до некоторых районов можно было добраться только вплавь.

Тем временем спасательная операция развернулась в заброшенном недострое в Сочи. Мужчина упал с лестницы и получил травмы. Сотрудникам МЧС пришлось поднимать его на носилках. Осложнялось спасение труднодоступной местностью. Пострадавшего эвакуировали и передали врачам.

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