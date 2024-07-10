Москва 24 отметит Международный день капибар 10 июля

10 июля Москва 24 присоединяется к празднованию Международного дня капибары. В течение дня в эфир будут выходить программы, посвященные этому животному.

Так, проект "Сити. Туризм" покажет, где в Москве можно увидеть гигантского грызуна в условиях, максимально приближенных к его естественной среде обитания. Проект "Это Москва" расскажет, можно ли держать капибару дома, а "ЗОО24" – интересные факты о жизни этих животных в Московском зоопарке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.