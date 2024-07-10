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Новости

10 июля, 13:45

Город

Москва 24 отметит Международный день капибар 10 июля

Москва 24 отметит Международный день капибар 10 июля

Москвичам рассказали об опасности испанских слизней

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"Сити": подборка развлекательных мероприятий до 14 июля

"Сити": подборка развлекательных мероприятий в Москве на неделю

10 июля Москва 24 присоединяется к празднованию Международного дня капибары. В течение дня в эфир будут выходить программы, посвященные этому животному.

Так, проект "Сити. Туризм" покажет, где в Москве можно увидеть гигантского грызуна в условиях, максимально приближенных к его естественной среде обитания. Проект "Это Москва" расскажет, можно ли держать капибару дома, а "ЗОО24" – интересные факты о жизни этих животных в Московском зоопарке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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