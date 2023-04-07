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07 апреля, 23:15

Общество

Москвичам напомнили, чем опасны клещи для домашних животных

Москвичам напомнили, чем опасны клещи для домашних животных

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Более 400 владельцев животных обратились в подмосковные клиники из-за укусов клещей

Более 400 владельцев животных обратились в подмосковные госклиники из-за укусов клещей

В Московском регионе проснулись клещи. Они опасны не только для домашних питомцев, но и для людей. Эти насекомые могут быть переносчиками таких болезней, как боррелиоз и клещевой энцефалит. Известно, что более 400 владельцев животных обратились к ветеринарам в Подмосковье за две недели.

Кроме того, подцепить клеща можно не только в лесу, но и в городском парке. Как защитить себя и домашнего питомца? И что делать, если клещ все-таки укусил?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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