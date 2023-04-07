Москвичам напомнили, чем опасны клещи для домашних животных

В Московском регионе проснулись клещи. Они опасны не только для домашних питомцев, но и для людей. Эти насекомые могут быть переносчиками таких болезней, как боррелиоз и клещевой энцефалит. Известно, что более 400 владельцев животных обратились к ветеринарам в Подмосковье за две недели.

Кроме того, подцепить клеща можно не только в лесу, но и в городском парке. Как защитить себя и домашнего питомца? И что делать, если клещ все-таки укусил?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.