В парке "Сокольники" опровергли сообщения о запрете на выгул собак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Администрация парка "Сокольники" не планирует устанавливать запрет на выгул собак. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парка.

Там добавили, что парк также не планирует собирать подписи местного населения. О подобных инициативах самих жителей администрации также неизвестно.

В пресс-службе подчеркнули, что "Сокольники" оборудованы для комфортного выгула питомцев. Там расположены дог-боксы в количестве 27 штук. Гости парка могут взять бесплатные пакеты для уборки за животными.

"Бесплатный пакет также можно получить у сотрудников охраны парка. На информационных ресурсах парка регулярно размещаются публикации о правилах выгула собак. Все это делается для того, чтобы напомнить посетителям об ответственном отношении к выгулу своих собак", – подчеркнули в пресс-службе.

До этого в телеграм-каналах распространились сообщения о том, что "Сокольники" якобы могут ввести запрет на выгул собак в связи с тем, что гости не убирают за своими питомцами. В Сети появился ролик с жалобами местного жителя на собачников на собрании с муниципальными депутатами.

Ранее в СПЧ предложили ввести систему по учету собак в России. Совет вместе с Российской кинологической федерацией и другими специалистами подготовил предложение, которое было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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