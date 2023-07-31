Новости мира: несколько тысяч человек вышли на митинг в Секторе Газа

В Секторе Газа несколько тысяч человек вышли на демонстрации. Люди выразили недовольство постоянными перебоями в подаче электроэнергии и тяжелыми условиями жизни. Протестующие жгли флаги движения ХАМАС, которое контролирует регион. Однако полиция быстро разогнала митинги. Несколько человек задержали.

Более 40 человек погибли в результате взрыва в Пакистане. Бомбу привел в действие на съезде партии исламских священнослужителей, по предварительной информации, террорист-смертник.

Тропический тайфун "Доксури" разбушевался на востоке Китая. Скорость ветра приближалась к 200 километрам в час. Из опасных районов вывезли свыше 400 тысяч человек. Закрыты школы, госучреждения, остановлены предприятия. На большей части северной провинции Хэбэй объявлен красный уровень опасности.

Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии вызвало туристический бум. Люди отправляются прямиком к жерлу. Власти предупреждают, что это может быть опасно из-за токсичных газов.

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